/Поглед.инфо/ В коментара си „Къде зимуват раците или къде е зарито кучето“ Христо Каленицов търси скрития според него политически смисъл зад решението на Европейската комисия да наложи глоба от 25 милиона евро на България заради увеличения бюджетен дефицит. Авторът свързва финансовата санкция с геополитическата позиция на страната спрямо конфликта между Русия и Украйна и призовава за търсене на отговорност от предишните управляващи за икономическото състояние и въвеждането на еврото. В текста се засягат още темите за рисковете пред националната сигурност, ролята на НАТО и очакванията към властта с мнозинство от 131 депутати да освободи медиите и институциите от корупционни зависимости.

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Тези две поговорки - българска и руска - могат да послужат за образно обяснение на решението на Еврокомисията за налагане на глоба от 25 милиона евро на България за увеличен бюджетен дефицит. Освен финансовата страна, решението може да има и друг смисъл, за който обаче не се говори толкова открито.

Логичното мислене позволява допускането, че ако днешната власт не продължи послушковското поведение на доскорощните правителства към политиката на Евросъюза спрямо конфликта между Русия и Украйна, финансовите удари могат и да не спрат дотук.

Като че ли в подкрепа на това прозвучава онзиденшното изявление на един от „опозицията“, че може да последва спиране на еврофондовете.

Тоест, обществото да се сеща „къде зимуват раците“/„къде е заровено кучето“.

„Защо ЕС чак сега е осъзнал, че България е със свръхдефицит?“

Това пита премиерът Радев еврочиновниците в тяхното седалище в Брюксел.

И не иска отговор, защото е от ясен, по-ясен.

Ето защо не би било лошо народът да осъзнава, че следва да помага на днешната власт да се преборва първом с онези родни политици, които докараха положението дотук. Чак тогава да слуша призиви за „спонтанни протести“ против бюджета, да речем.

„Боже, колко мъка има по този свят!“, шепне Йовковият герой Моканина с болка за страданието на непознатия нему човек.

Йовков е боен офицер, воювал смело и оцелял по чудо на Добруджанския фронт... И написал „По жицата“ и други разкази. Той съчувства на обикновените хора, защото сам е изстрадал ужаса на войната и му е болно за хала им след двете национални катстрофи.

Но на много наши доскорощни управници подобно чувство като че ли е чуждо.

Изглежда, за да прикрият отговорностите си пред българския народ, те кълват сега Радев за евроглобата.

Очевидно се надяват, че могат да изтрият спомена кой изрита българския лев и ни натресе еврото с измама. Та цените скочиха съвсем „неочаквано“ и „спекулативно“.

И ето ти тебе глоба!

А сританият ни Лев, горкият, ближе рани унизен, вместо да ревне по Чинтуловски:

„Да стане Левът наш Балкански, от него вятър да повей!...“

За да се случи това обаче, Радевата власт трябва да помогне.

Например, със силата на правото да освободи медиите от властта на олигарсите!

Още, да нанася удари по всички, що не могат да обяснят произхода на богатствата си. Били те производствени и търговски обекти, жилища и возила в България и чужбина.

Също, да се опира на вярата на народа, че Русия, срещу която Еврокомисията и НАТО насочват България, не ни е враг.

Като държавник със специално военно образование на най-високо равнище, който познава издълбоко стратегията и връзката ѝ с политиката, Радев може да отваря ума на хората за една проста верятност.

И тя е, че ако в един момент някои сили доведат България до война с Русия, която не е враг на българския народ, нейната армия може само за няколко часа с безпилотни удари от космос, въздух и море да направи скъпите американски самолети и страйкъри на скрап, да срине енергийната система и военната промишленост, да лиши хората от свестен транспорт.

При това, без Българската армия да може да отговаря на ударите резултативно.

Дори без да е сигурно, че ще получава ефективна военна подкрепа от НАТО.

Огромната част от народа е все още в очакване на законово прочистване на общественото пространство от корупционни наноси и политическо гюбре.

Продължава да се надява на днешната власт подобно на надеждите на древните авгийци към Херакъл да почисти Авгиевите обори.

Според легендата, той направил нещо много просто. Пуснал чистата вода от бързоструйната река през оборите и те блеснали на слънчевата светлина като нови.

Горе-долу подобна заръка нашият народ е дал на своята власт, като ѝ е пратил цели 131 депутати да коват нужни на него закони.

От много години България не познава такъв резултат.

Властта е длъжна да помни това число и да чисти оборите...

За да расте броят и да се подобрява качеството на надеждните за народа негови представители във властта.



