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Доц. Григор Сарийски: Европа между фалита и войната! Има ли изход от капана!?
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса за цената на европейската милитаризация и за оцеляването на българската икономика. Може ли Брюксел да превърне превъоръжаването в средство за политическа централизация? Какво ще се случи с бизнеса, доходите и спестяванията ни, когато евтиното финансиране секне? Доц. Сарийски предупреждава за опасността от фалити, задлъжняване, обедняване и ограничаване на националния суверенитет. И поставя най-тежкия въпрос: ще успее ли България да остане извън войната, докато Европа се разкъсва от собствените си противоречия?
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