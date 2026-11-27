/Поглед.инфо/ Отказът на всички 127 депутати в парламента на Квебек да положат клетва за вярност пред британския крал Чарлз III изправи Канада пред тежка конституционна блокада. След съдебното спиране на провинциалния закон от 2022 г. Националното събрание в Квебек Сити рискува пълна законодателна парализа, докато премиерът Пол Сен-Пиер Пламондон превръща омразата към британската корона в мощен таран за нов референдум за независимост.

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Аритметиката на разпада: 80 срещу 30

В политическата социология на Северна Америка рядко се среща толкова чиста диспропорция, колкото в днешната френскоговоряща провинция Квебек. Според данни, цитирани в международни анализи, едва около 30 процента от жителите на провинцията подкрепят прякото отделяне от Канада и създаването на независима държава. Същевременно близо 80 процента от същите тези избиратели настояват за пълно скъсване с британската монархия и премахване на института на короната от обществения живот.

Между тези две числа зее пропаст от петдесет процентни пункта. Именно в нея се вклинява новият провинциален премиер Пол Сен-Пиер Пламондон.

Ако попиташ жител на Монреал или Квебек Сити дали иска да смени канадския долар с нова валута, да предоговаря търговските договори със САЩ и да рискува пенсионните си натрупвания в името на държавен суверенитет, седем от десет души ще свият рамене или ще гласуват против. Ако обаче същият този гражданин види по вечерните новини как избраните от него депутати не могат да влязат в Синята зала (Salon Bleu) на Националното събрание, защото съдът ги принуждава да се закълнат във вярност на далечен монарх в Лондон — реакцията се променя мигновено.

По оценка на политически наблюдатели стратегията на Пламондон не цели директна победа в битката за суверенитет още утре. Целта е по-груба и далеч по-ефективна: да се слее в масовото съзнание образът на федералното правителство в Отава с този на Бъкингамския дворец. Когато федералната държава изглежда като пазач на чужда корона, всяка съдебна заповед срещу парламента в Квебек Сити работи като безплатна предизборна агитация за сепаратистите.

Капанът на Раздел 128 и бетонната плоча от 1982 година

Юридическата конструкция, която заклещи канадската държавност, не е плод на някаква нова провокация, а на документ на близо сто и шестдесет години. Става дума за Раздел 128 от Конституционния акт от 1867 г. — познат в историческите архиви като Акт за Британска Северна Америка, приет от парламента в Уестминстър в епохата на кралица Виктория. Този текст изрично постановява, че нито един член на федералния парламент в Отава или на провинциалните законодателни събрания няма право да заеме мястото си, преди да произнесе и подпише предписаната в Петото приложение клетва за вярност към управляващия монарх.

Защо Отава просто не махне това изискване, за да избие коза от ръцете на квебекските националисти? Отговорът се крие в конституционната реформа на Пиер Елиът Трюдо от 1982 г.

Когато през април 1982 г. кралица Елизабет II подписва на Парламентарния хълм в Отава новия Конституционен акт, с който Канада формално получава правото сама да променя основния си закон без санкция от Лондон, в документа е заложена формула за промени (Част V). Член 41 от тази формула въвежда режима на абсолютното единодушие. Всяка поправка, която засяга „институцията на Кралицата“ (днес на Краля), генерал-губернатора или провинциалните лейтенант-губернатори, изисква съгласието на Камарата на общините, Сената и законодателните събрания на всички десет канадски провинции.

Тук веригата се затваря. За да отпадне кралската клетва по безспорен конституционен ред, не стига желанието на Квебек, нито дори добрата воля на федералния премиер в Отава. Трябва да гласуват „за“ парламентите в Онтарио, Алберта, Саскачеван, Манитоба, Британска Колумбия и атлантическите провинции. В англоезична Канада обаче никой здравомислещ политик няма да отвори кутията на Пандора с конституционните промени — защото щом Алберта или Саскачеван видят отворена врата за пренаписване на конституцията, веднага ще поискат преразглеждане на федералните данъци, квотите в Сената и контрола върху петролните находища.