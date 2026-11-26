/Поглед.инфо/ Аз съм Владимир Трифонов и в студиото ни разговарям с проф. Нако Стефанов за опасния завой на Европа към милитаризация. Защо според него европейските елити залагат политическото си оцеляване на конфликта с Русия? Как сблъсъкът между финансовия и технологичния капитал пренарежда световната политика? Може ли съперничеството между САЩ и Китай да промени съдбата на Европа? Обсъждаме ядрената опасност, посланията от Шънджън и риска България да бъде въвлечена във войната. Ще успее ли страната ни в съдбовен час да остане зона на мира, или ще плаща цената на чужди геополитически амбиции?

26.11.2026 17:00