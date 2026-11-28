/Поглед.инфо/ В управляващия елит в Токио избухна остър бюджетно-стратегически сблъсък за цената на ускореното превъоръжаване на Япония. Докато Вашингтон настоява за скок на военните разходи до 3,5% от БВП, финансовото министерство на Сацуки Катаяма реже исканията на военните с близо една трета. Между дефицита от 30 хиляди войници, 95-процентната зависимост от близкоизточен петрол и подготовката за дълга война около Тайван, амбициите на премиера Санае Такаичи се удрят в сурови граници.

По публикации на Reuters, Nihon Keizai Shimbun, Foreign Policy и китайския аналитичен портал Sohu. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводната илюзия зад трилионите йени

На хартия изглежда като исторически скок. В действителност се оказва счетоводен капан, в който Токио затъва още преди да е подписал новите си оръжейни договори.

В края на ноември 2026 г. в японския управляващ елит излезе наяве пукнатина, която месеци наред беше замазвана зад лозунгите за „фундаментално укрепване на отбраната“. Министерството на финансите, оглавявано от Сацуки Катаяма – опитен технократ от старата школа на ведомството, – предложи рамка между 50 и 60 трилиона йени (около 313–376 милиарда долара) за следващия петгодишен отбранителен цикъл, започващ през фискалната 2027 г. По данни, цитирани от агенция Ройтерс с позоваване на четирима запознати източници, в правителствените обсъждания фигурира и конкретна работна кота от около 56,3 трилиона йени.

Сумата звучи внушително само за наблюдател, който не познава устройството на японските държавни финанси. Настоящият петгодишен план (2022–2027 г.), приет при кабинета на Фумио Кишида, беше разчетен за 43 трилиона йени. Военното министерство, ръководено от Шинджиро Коидзуми, и ястребите в управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) обаче са залагали на таван от 70 до 80 трилиона йени. Според твърденията на източници в Токио, преговорите с оръжейните концерни вече са били водени именно върху тази завишена база.

Свиването на рамката с близо една трета удря директно по реалните доставки. Причината не е само в политическия пазарлък, а в две тихи числа, които изяждат бюджета отвътре – валутният курс и разсрочените плащания.

В Япония големите оръжейни системи – бойни кораби, изтребители, зенитни комплекси – се договарят по схемата на многогодишни дългови ангажименти, които се изплащат на вноски до пет години след сключването на контракта. По оценки на самото Министерство на отбраната, вече подписаните поръчки по стария план ще изискват около 16,8 трилиона йени само за погасяване на стари вноски от 2027 г. нататък. Добавете към това фиксираните разходи за заплати, порциони и текуща поддръжка на личния състав – още над 11 трилиона йени. Почти половината от обсъждания пакет от 60 трилиона йени вече е похарчена за минали сметки, преди да е купен и един нов снаряд.

Към тази сметка се прибавя сривът на националната валута. Когато през декември 2022 г. Токио чертаеше предишната програма, разчетите бяха правени при курс от 108 йени за щатски долар. Към края на ноември 2026 г. йената се търгува около 159 за долар – обезценка от близо 47%. Всеки американски изтребител F-35A или F-35B, всяка крилата ракета Tomahawk Block V и всеки радар SPY-7 струват в йени почти двойно повече от първоначалните прогнози. По неофициални оценки, цитирани в западния и японския печат, предложеното от финансовото министерство орязване може да свие до 50% планираните нови покупки на ракети и бойна авиация.

И още нещо: дори при 60 трилиона йени за пет години (средно по 12 трилиона годишно) Япония не достига собствения си политически норматив от 2% от БВП. При прогнозен номинален брутен вътрешен продукт от около 690 трилиона йени за 2026 г. реалният дял на отбраната остава в диапазона 1,5–1,7%. Цифрите на хартия растат, а военната покупателна способност буксува.

Десантът на Пит Хегсет и цената на американския чадър

Във Вашингтон подобна счетоводна еквилибристика не минава без последствия. Особено когато в Белия дом седи Доналд Тръмп, а Пентагонът се управлява от Пит Хегсет.

Още при встъпването си в длъжност като първа жена министър-председател на Япония през октомври 2025 г. и след убедителната парламентарна победа на управляващата коалиция през февруари 2026 г., Санае Такаичи градеше образа си на политически наследник на Шиндзо Абе. Тя публично декларира курс към ускорено превъоръжаване, промяна на Конституцията и твърдо възпиране спрямо Пекин. При визитата на Доналд Тръмп в Япония година по-рано – според неофициални твърдения, които самата Такаичи категорично отрича – тя била дала негласен ангажимент Токио да се придвижи към стандарта от 3,5% от БВП за преки военни разходи.

Няма публично потвърждение дали подобно обещание е било формулирано в конкретни проценти. Но рамката на американската Национална отбранителна стратегия от 2026 г. и новите нормативи, наложени от Вашингтон на съюзниците му, са напълно ясни: 3,5% от БВП за чисто военни способности и допълнителни 1,5% за по-широка инфраструктурна и киберсигурност. За японската икономика 3,5% означават над 24 трилиона йени годишно – повече от двойно над сегашните нива.

Именно с този дневен ред в началото на декември в Токио се очаква да кацне министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет. Официалната формулировка на визитата е координация по актуализирането на трите основополагащи документа за сигурност на Япония – Стратегията за национална сигурност, Стратегията за национална отбрана и Програмата за изграждане на отбранителните способности. Неофициалната задача е далеч по-прозаична: проверка дали съюзникът не се измъква от сметката.

Натискът не се изчерпва със собствения бюджет на Токио. По информация на японския бизнес ежедневник „Нихон Кейзай Шимбун“ (Nikkei), администрацията на Тръмп настоява Япония почти да утрои вноските си за издръжката на американския военен контингент на архипелага – прочутия „бюджет на съчувствието“ (Omoiyari Yosan), който покрива заплатите на японския помощен персонал, комуналните услуги и строителството в базите в Окинава, Йокосука, Сасебо, Ивакуни и Мисава. Исканата от Вашингтон сума надхвърля 4 трилиона йени (близо 25 милиарда долара по текущия курс, или около 19–25 милиарда в зависимост от разчетния период) за следващата петилетка.

Тук прозира и фундаменталното противоречие, на което обръщат внимание анализаторите от китайския портал Sohu. Колкото повече милиарди Токио налива в американски оръжейни платформи, толкова по-малко „стратегическа автономия“ получава. Покупката на 400 крилати ракети Tomahawk и десетки стелт изтребители F-35 не превръща Япония в самостоятелен геополитически играч. Ракетите с голям обсег са слепи без американско спътниково разузнаване, целеуказване в реално време, криптирани канали за обмен на данни Link-16 и резервни части от веригите на Lockheed Martin и Raytheon. Вместо да изгради независим щит, Токио на практика заплаща за собственото си още по-дълбоко вграждане в командната архитектура на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ. Какво би станало, ако при криза Вашингтон реши да пренасочи ресурсите си или да договори сделка над главата на Токио? В японския политически елит този въпрос вече се задава не само в опозиционните вестници, но и в кулоарите на ЛДП.