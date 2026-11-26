/Поглед.инфо/ На тържествената паметна вечер по повод стогодишнината от рождението и десет години от кончината на Фидел Кастро доц. д-р Емилия Лазарова представи задълбочен анализ за историческата роля на кубинския лидер и безпрецедентните изпитания пред Острова на свободата днес. В словото си пред посланика на Република Куба у нас Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан тя разкрива как предупрежденията на Команданте за кризата на неолиберализма и новите глобални сблъсъци намират своето потвърждение в съвременния свят. Специален акцент е поставен върху тежката хуманитарна и енергийна блокада срещу кубинския народ, превърнала храната и електричеството в инструменти за политическа принуда, както и върху забележителната устойчивост на кубинската държавност.

26.11.2026 19:16