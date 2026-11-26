Китай ще следи отблизо разследването на ЕС относно защитните мерки за хибридни автомобили
/Поглед.ино/На днешната редовна пресконференция говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун, отговаряйки на въпрос, свързан с публикуваното от Европейската комисия първоначално решение относно глобалните защитни мерки за хибридни автомобили, заяви, че Китай и ЕС са провели предварителни консултации по този случай и са постигнали разбирателство относно търговските уредби за хибридни автомобили, съгласно трите принципа „съответствие, недискриминация и зачитане на фактите“.
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