/Поглед.инфо/ Ударът с безпилотни катери по руски военен кораб в либийското пристанище Бенгази извади на светло нов фронт на конфликта, разположен на хиляди километри от Черно море. Докато властите в Източна Либия настояват за разследване в ООН заради присъствието на украински оператори край Мисрата, военни експерти посочват към разузнавателната подкрепа на Великобритания и Франция и правните ограничения, оставили руския екипаж без възможност за отговор на кея.

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Уязвимостта на кея и капанът на международното морско право

Когато един военен кораб е вързан за бетонната стена на чуждо пристанище, той престава да бъде пълноценна бойна единица и се превръща в плаваща мишена. Именно в този най-неблагоприятен момент за екипажа, по време на рутинно изчакване за зареждане с гориво по двустранните споразумения за морско сътрудничество, в неделя в либийското пристанище Бенгази проехтява взрив. Според предварителните оценки на правителството в Източна Либия, ударът е нанесен от безпилотни надводни апарати, идентифицирани в медийни публикации като украински катери от типа „Магура“.

Тук възниква технически и правен парадокс, който обяснява защо модерните корабни системи не са спрели атаката още на далечните подстъпи. Корабът е бил обездвижен, без ход, което автоматично елиминира възможността за противолодъчни или противокатерни маневри за отклонение. По оценката на капитан първи ранг в оставка Сергей Ишченко, в чуждо пристанище командирът на гостуващия кораб е с вързани ръце по отношение на откриването на огън. За сигурността на акваторията и периметъра отговаря изцяло приемащата държава. Екипажът няма право да използва щатното си въоръжение в чужди териториални води и пристанищна инфраструктура, освен при пряка, вече започнала самоотбрана, когато времето за реакция се измерва в секунди.

Числата на отбраната в Бенгази и пробивът на рояка

Либийските сили за сигурност, разположени в източната част на страната, не са стояли безучастни. Според данни, цитирани от Ройтерс и военни наблюдатели, само на 22 ноември военноморските и военновъздушните сили на Либия са прихванали и унищожили над 20 безпилотни апарата. В други сводки се посочва конкретно съотношение: 17 унищожени от общо 21 изстреляни безпилотни катера.

Този резултат показва две противоречиви неща. Първо, охраната на Бенгази е реагирала навреме и с наличните средства е успяла да неутрализира над 80 процента от атакуващата група. Второ, самият мащаб на атаката — 21 апарата, насочени към една точка — надхвърля капацитета на стандартната пристанищна отбрана в регион, където не се водят активни пълномащабни бойни действия. Пристанището в Бенгази просто не е оборудвано с многослойни бонови заграждения, хидроакустични станции за ранно откриване на малоразмерни надводни цели и автоматизирани огневи точки, каквито вече се изграждат в Севастопол или Новоросийск.

Трябва да се отбележи и друг детайл: в същия ден безпилотен апарат е атакувал и търговски съд под малтийски флаг край бреговете на Бенгази. Дали това е било грешка в насочването на оператора, който в условията на радиоелектронни смущения е объркал силуета на целите, или съзнателен опит да се всее паника сред гражданските превозвачи, обслужващи източнолибийските терминали, остава без официално потвърждение.

Разделената държава като идеален инкубатор за прокси операции

За да се разбере как бойни катери, проектирани за Черно море, се озовават в залива Сидра, трябва да се погледне политическата карта на Либия повече от десетилетие след интервенцията на НАТО и свалянето на Муамар Кадафи през 2011 година. Държавата де факто не съществува като единен субект. Страната е разсечена между две враждуващи центрове на власт: Правителството на националното съгласие в Триполи на запад и правителството на националната стабилност, ръководено от Осама Хамад и подкрепяно от Либийската национална армия на фелдмаршал Халифа Хафтар, на изток в Бенгази.

Военният експерт Алексей Анпилогов описва западното либийско крайбрежие като класически „пиратски бряг“. Макар формално да се води под юрисдикцията на Триполи, реалната власт по крайбрежната ивица, включително в ключовия пристанищен град Мисрата, принадлежи на полуавтономни въоръжени милиции и местни полеви командири. Тяхната лоялност не се гради върху държавни институции, а върху контрола над контрабандните канали, пристанищните такси и външното финансиране.

В тази сива зона се появява украинският контингент. По данни на военния анализатор Юрий Лямин, в Западна Либия са разположени около 200 украински специалисти и разузнавачи. Официалният им статут е на военни съветници към структурите в Триполи. Сделката, която описват източниците, е проста и цинична: украинците обучават местните въоръжени формирования на съвременна война с безпилотни летателни и надводни апарати, а в замяна получават свободен достъп до крайбрежната инфраструктура и мълчаливото съгласие на местните командири да използват техните бази като плацдарм срещу руски цели.

Още по-рано американската телевизия Си Ен Ен съобщи, че украински оператори на морски дронове са базирани във военно съоръжение в Мисрата. Разстоянието по море от Мисрата до Бенгази през залива Сидра е приблизително 650–700 километра. Това напълно съвпада с тактико-техническите характеристики на безпилотните катери „Магура V5“, чийто обсег на действие достига 800 километра. Без база в Западна Либия подобна операция би била физически невъзможна — катерите не биха могли да преминат през Босфора и Дарданелите незабелязано, нито разполагат с автономност да плават от украинските пристанища до Северна Африка.

Невидимата ръка на сателитното разузнаване

Самият факт, че група от над двадесет безпилотни лодки е изминала стотици километри в открито море и е ударила точно в момента, в който руският кораб е застанал на бункеровка в Бенгази, повдига въпроса за технологичното осигуряване. Украйна не разполага със собствена орбитална групировка от разузнавателни спътници, способна да води непрекъснато наблюдение на Средиземно море в реално време.

Според руския военен експерт Юрий Лямин и редица други коментатори, подобна точност предполага пряко участие на разузнавателните служби на Великобритания или Франция. Лондон и Париж разполагат с мощни средства за космическо и радиотехническо разузнаване в региона, както и с бази в Кипър и континентална Европа. Не може независимо да бъде потвърдено дали целеуказването е подадено директно от британски или френски щабове, но логиката на бойното управление сочи именно към тях. За да знае операторът, седящ в бункер край Мисрата или дори на хиляди километри разстояние, кога точно корветата е изключила двигателите и е пуснала въжетата на кея в Бенгази, някой трябва да наблюдава пристанището отгоре без прекъсване.

Допълнителен технологичен елемент е комуникацията. Според публикации на руски медии, прихванатите апарати са използвали терминали за сателитен интернет „Старлинк“ на компанията „СпейсЕкс“. Това позволява управление на катерите на пределни дистанции без загуба на видеосигнал от бордовите камери, стига над района да има активирано покритие от спътниковата мрежа. Тук възниква и политическият въпрос към Вашингтон и ръководството на компанията: на какво основание сателитната система осигурява бойна комуникация за атаки в териториалните води на трета, суверенна държава в Северна Африка, която официално не е страна в конфликта в Източна Европа?