/Поглед.инфо/ Американската дипломация по украинския конфликт навлиза в решителна фаза под натиска на вътрешнополитическия календар в САЩ. Докато разследвания осветяват връзките на Джаред Кушнър с отбранителната индустрия, първата дама Мелания Тръмп заявява готовност за постигане на примирие до Коледа. В същото време европейските столици търсят място на масата за преговори на фона на разногласия между Париж и Берлин относно условията за диалог с Москва и бъдещето на санкционния режим.

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Вътрешнополитическият часовник в Капитолия диктува дипломацията

Всяко външнополитическо усилие на Белия дом в края на годината се сблъсква с една конкретна дата в американския конституционен календар. Встъпването в длъжност на новия състав на Конгреса през януари променя баланса на силите във Вашингтон и стеснява коридора, в който изпълнителната власт може да договаря външнополитически сделки без законодателни пречки. Според публикации във „Файненшъл таймс“ и „Киев Индипендънт“, позоваващи се на дипломатически източници, именно този краен срок стои зад засиления натиск на американските представители върху Киев и Москва.

По твърдения на запознати с хода на разговорите, специалните пратеници Стивън Уиткоф и Джаред Кушнър са предупредили и двете воюващи страни, че настоящият преговорен прозорец може да се окаже последната реална възможност за постигане на споразумение при сегашната политическа конфигурация в САЩ. Когато в Камарата на представителите и Сената навлязат нови законодатели от Демократическата партия, възможностите на администрацията на Доналд Тръмп да обвързва финансовата и военната помощ с конкретни отстъпки на масата за преговори ще бъдат силно ограничени чрез бюджетни процедури и парламентарен контрол.

В този контекст бързането на Вашингтон не изглежда като спонтанен жест, а като хладна пресметливост. Държавният апарат на САЩ работи при ясни институционални ограничения. Ако до началото на януари не бъде фиксиран поне рамков документ за прекратяване на огъня, конфликтът рискува да се превърне в заложник на двупартийната блокировка във Вашингтон през следващите две години, което би обезсмислило досегашните совалки на американските емисари.

Конфликтът на интереси в инвестиционния портфейл на „Афинити Партнърс“

На фона на декларирания стремеж към бързо примирие възниква логичният въпрос защо мисиите на Джаред Кушнър и Стивън Уиткоф, продължили повече от година между Вашингтон, Москва и Киев, не доведоха до пробив. Разследване на американското издание „Атлантик“ насочва вниманието към финансовата архитектура около зетя на американския президент. Чрез своя инвестиционен фонд „Афинити Партнърс“, акумулирал милиарди долари капитал, включително от държавни суверенни фондове в Близкия изток, Кушнър притежава значителни дялове в компании от американския военнопромишлен комплекс.

Според данните, изнесени в публикацията, сред тези активи фигурира корпорацията „Арксис“, която произвежда критични механични и електронни компоненти за изтребителите от пето поколение Ф-35, разрушителите на военноморските сили на САЩ, атомните подводници и системите за противовъздушна отбрана. Въоръжение и компоненти, свързани с тази производствена верига, се доставят както за нуждите на украинската армия, така и за Израел, където Кушнър също изпълняваше ролята на посредник при предишния мандат на Тръмп.

Тук се появява структурно противоречие, което трудно може да бъде подминато с дипломатически формулировки. Инвестиционните фондове се отчитат пред своите вложители с тримесечна доходност и растеж на активите, а акциите на подизпълнителите в отбранителния сектор бележат възход именно при висока интензивност на военните поръчки и попълване на изпразнените арсенали. Когато един и същ човек стои едновременно начело на инвестиционна структура с интереси във военното производство и начело на преговорен екип за спиране на бойните действия, доверието в безпристрастността на посредничеството неизбежно ерозира. Няма официално потвърждение от Белия дом или от самия фонд дали тези инвестиции са били обект на етичен преглед от страна на американските регулатори, но самата публичност на тези връзки обяснява скептицизма, с който в Москва, а понякога и в Киев, посрещат предложенията на тандема Кушнър – Уиткоф.

Неформалният канал на Мелания Тръмп и операцията край Днепър

Докато официалната и полуофициалната дипломация на мъжете в обкръжението на президента буксува в сложни геополитически схеми и финансови обвързаности, в публичното пространство се очертава неочаквана паралелна линия. В интервю за телевизия „Фокс Нюз“ първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че ново прекратяване на огъня може да бъде договорено още преди Коледа, уточнявайки, че вече води разговори в тази посока, стига и двете страни да проявят готовност.

Това изявление не идва на празно място, макар нито Москва, нито Киев да са го потвърдили официално по дипломатически канали. Според американски медийни публикации в края на октомври Мелания Тръмп е координирала хуманитарна мисия в района на град Олешки, разположен на левия бряг на река Днепър в Херсонска област, при която са били евакуирани няколкостотин цивилни граждани. Този район, белязан от разрушенията след скъсването на стената на Каховския язовир и непрекъснатите артилерийски дуели през реката, е една от най-чувствителните точки на фронтовата линия, където всяко движение изисква локални гаранции за сигурност и от двете воюващи армии.

Включването на първата дама в подобни операции следва добре познат модел в историята на международните отношения, при който фигури без формален държавен мандат поемат ролята на доверен канал за комуникация. Подобни примери съществуват още от времето на Студената война, когато хуманитарните въпроси, размяната на пленници или събирането на разделени семейства служеха като пробен камък за проверка на надеждността на отсрещната страна. Предимството на този подход е очевидно: той заобикаля тежкия протокол на Държавния департамент и Министерството на външните работи, не изисква предварително признаване на териториални претенции и позволява при евентуален неуспех политическата щета да не падне директно върху държавния глава.

Все пак остава открит въпросът докъде може да стигне подобна хуманитарна дипломация. Локалното примирие за извеждане на цивилни от крайречната зона на Днепър е технически постижимо чрез полевите командири, но общото прекратяване на огъня по целия фронт от над хиляда километра изисква механизми за верификация, сателитен контрол и юридически обвързващи гаранции, които далеч надхвърлят обхвата на неформалните разговори.