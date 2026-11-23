/Поглед.инфо/ Китайският вицепремиер Лиу Гуоджун призова за затвърждаване на постигнатите резултати в борбата с бедността и последователно насърчаване на развитието на селските райони.

По време на своето посещение в провинция Гансу в Северозападен Китай вицепремиерът се запозна с механизмите за наблюдение и превенция на бедността, за подкрепа на индустриите и заетостта, както и сътрудничеството между източните и западните региони. Той подчерта необходимостта от по-добро прилагане на мерките за подкрепа, професионално обучение, разширяване на възможностите за заетост и развитие на местната икономика.

Лиу Гуоджун призова също опитът от програмата за обновяване на селските райони в провинция Джъдзян да бъде прилаган за изграждане на по-добра среда за живот и работа в селата.