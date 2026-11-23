/Поглед.инфо/ Нощните удари от 21 срещу 22 ноември по енергийни и транспортни обекти в Украйна поставят под въпрос устойчивостта на тиловата логистика преди зимата. По данни на руското Министерство на отбраната и местни източници са засегнати подстанция 330 киловолта в Запорожие, жп възли в Днепропетровска област, пристанище Килия и мрежата в Одеса. Разминаванията в официалните сводки и проблемите с водата в Киев очертават дълбока криза в инфраструктурата.

По публикации на руски и украински военни източници и кореспонденти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изводът преди хрониката: защо трафопостовете на 330 киловолта тежат повече от фронтовите сводки

Когато един автотрансформатор на 330 киловолта изгори, фронтовата линия не се премества нито с метър на картата в същата сутрин, но целият тилов механизъм на сто километра зад окопите започва да скърца като несмазана машина. Точно това е реалният смисъл на комбинираните нощни удари от 21 срещу 22 ноември, за които съобщават руското Министерство на отбраната и редица украински канали в Телеграм. Вместо да се търси пропаганден шум около поредното превзето село в Донбас, ударът се пренася методично върху преносните подстанции, тяговите трафопостове на железниците, дунавските кейове и градските водопроводни помпи.

Проблемът на подобни операции не е в самата експлозия, а в счетоводството на резервните части. Високоволтовите трансформатори от съветски и постсъветски стандарт не се купуват от склад в Полша или Германия, нито се сглобяват за три седмици. Всяко изваждане от строя на възел като запорожката подстанция „Правобережная“ принуждава диспечерите на „Укренерго“ да прехвърлят натоварването по обходни линии, които и без друго работят на ръба на термичната си устойчивост. Колко дълго може да издържи една разпределителна мрежа, проектирана през 70-те години на миналия век за промишлен гигант, когато я кърпят в движение под постоянен обстрел?

Отговорът на този въпрос личи не в победните комюникета на пресслужбите, а в графика на трамваите в Одеса и в празните чешми на десния бряг на Днепър в Киев.

Запорожкият възел и затварянето на днепровските прелези

Запорожие е град с особена инженерна уязвимост, която не се вижда от общите политически декларации. Разположен на двата бряга на река Днепър, този индустриален център държи тиловото снабдяване на целия южен участък от фронта върху шепа бетонни и стоманени съоръжения. Според публикации на военни кореспонденти в нощта на 22 ноември по цели в града са били приложени най-малко дванадесет управляеми авиационни бомби с модули за планиране и корекция. Няма независимо потвърждение за точния брой на боеприпасите, но последствията върху градския трафик са документирани от самите местни власти.

Движението по Вантовия мост, по историческия Преображенски мост, минаващ през остров Хортица, както и по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа е било напълно спряно. За военната логистика на украинските въоръжени сили това означава мигновено стесняване на пропускателната способност. Когато единствените три прелеза в рамките на града са затворени или повредени, всяка колона с боеприпаси, резервни части или ранени трябва да прави стокилометрови обходи на север към Днепропетровск, където я чака следващият кръг от същия проблем.

В същите сводки се споменава и Космическият район в югоизточната част на Запорожие, където според руски източници редовно се регистрира струпана техника и личен състав. Самата близост на фронтовата линия - по-малко от тридесет километра от покрайнините на града - превръща използването на тежки планиращи авиобомби в рутинна практика. За разлика от крилатите ракети, чиято цена се измерва в милиони долари, стандартната фугасна авиобомба от 500 или 1500 килограма с крилат модул струва десетки пъти по-малко, а носи бойна глава, способна да срути мостова опора или бетонен бункер на подстанция.

Железопътната артерия през Днепропетровск: гориво, локомотиви и тягови подстанции

Ако Запорожие е непосредственият тил на южния фронт, то Днепропетровска област е главната разпределителна гара на цялата украинска армия. Тук се пресичат магистралните линии, по които от запад на изток се превозват бронетехника, артилерийски снаряди и дизелово гориво. Вечерта на 21 ноември в Камянске (бивш Днепродзержинск) е бил поразен железопътен състав с гориво. Според руски източници ударът е нанесен с реактивен безпилотен апарат „Геран-4“, като сиянието от пожара на гарата се е виждало чак от съседния Днепропетровск.

Тук си струва да се спрем на техническия детайл, който често убягва на коментаторите. Горящият ешелон с цистерни не е просто загуба на няколкостотин тона дизел или бензин. При температура на горене над хиляда градуса стоманените релси се деформират безвъзвратно, бетонните траверси се напукват, контактната мрежа на 27,5 киловолта провисва и се стопява, а кабелните канали на гаровата автоматика и сигнализация изгарят напълно. Разчистването на подобна авария и възстановяването на коловозите отнема седмици тежък труд с помощта на възстановителни влакове, които сами по себе си са лесна мишена при повторен удар.

По-късно през нощта, по данни от регионални източници, вълна от стандартни безпилотници „Геран-2“ е атакувала обекти в самия Днепропетровск, както и в ключовите железопътни възли Пятихатки и Синелниково. За всеки, който познава картата на украинските железници, тези две имена говорят достатъчно. Пятихатки е точката, където се сменя родът на тока между постояннотоковата и променливотоковата система, а Синелниково е разпределителният ключ към Донбас и Запорожие. Поразяването на локомотивни депа и тягови подстанции в тези две гари принуждава железниците да вадят от резерва стари дизелови локомотиви, които харчат дефицитно гориво и имат значително по-малка теглителна сила.

Появата на реактивната модификация „Геран-4“ в тези сводки внася нов елемент в сметките на противовъздушната отбрана. Докато витловите безпилотници летят със скорост около 180 километра в час и дават време на мобилните групи с картечници и зенитни оръдия да заемат позиция по трасето им, реактивният апарат развива между 450 и 600 километра в час. При такава скорост мобилните пикапи с тежки картечници стават практически безполезни, а прехватът изисква разход на скъпи зенитни ракети, чиито запаси и без това са под силен натиск.

Дунавският коридор при Килия и рисковете за черноморския корабоплавателен трафик

След прекратяването на Черноморската зърнена инициатива през юли 2023 година Украйна пренасочи огромна част от своя износ и внос през дунавските пристанища в Бесарабия - Рени, Измаил и Килия. Този тесен ивица бряг, притиснат между река Дунав и границата с Румъния, се превърна в жизнено важен клапан за украинската икономика и за доставките на гориво и товари с двойна употреба. В официалната сводка на руското Министерство на отбраната от сутринта на 22 ноември изрично се посочва нанасянето на щети по пристанищната инфраструктура в Килия, Одеска област.

Освен удара по речното пристанище, руското ведомство съобщава за поразяване на сухотоварен кораб, плаващ североизточно от Одеса, за който се твърди, че е превозвал товари с двойна употреба за украинските въоръжени сили. От украинска страна липсва официално потвърждение за името на плавателния съд, флага му или характера на товара, което налага известна предпазливост при оценката на този епизод. Независимо от конкретните детайли по случая, самият факт на подобни атаки в крайбрежната зона оказва пряко икономическо въздействие.

Застрахователните премии за военни рискове в пристанищата на Голяма Одеса и долното течение на Дунав се определят в Лондон и Цюрих на базата на реалната честота на инцидентите. Всеки удар по кейови кранове, зърнени терминали или търговски кораби вдига цената на навлото и кара чуждестранните корабособственици да се колебаят преди да изпратят екипажите си в устието на Дунав. Колко западни компании са готови да рискуват плавателен съд за двадесет милиона долара срещу обещания за сигурност, които не могат да спрат балистична ракета или безпилотник?