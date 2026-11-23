/Поглед.инфо/ От началото на годината делът на инвестициите в обновяване и цифровизация на пътната и водната мрежа в страната непрекъснато нараства, като за първите десет месеца тези инвестиции съставляваха над 33% от общите в транспортното строителство, съобщиха от Министерството на транспорта.

Последните данни показват, че степента на изграждане на националната интегрирана многоизмерна транспортна мрежа в Китай вече надхвърля 80%, но в момента 40% от нея е в експлоатация от над 20 години. А до 2030 г. делът на обикновените пътища с възраст над 15 години и на железопътните линии, които са в експлоатация повече от 20 години, ще надхвърли 50%, което вече се е превърнало в слабо място на пътната мрежа в страната.

По програмата на министерството от 15-ия петгодишен план нататък изграждането на транспортната система в Китай ще премине от мащабно разширяване към етап на вътрешно развитие, насочен към оптимизиране на новото строителство и подобряване на качеството на съществуващата инфраструктура.