/Поглед.инфо/ Две проби от овъглена дървесина, извадени от дълбочина около девет метра в скалната формация Дурупинар в Източна Турция, са датирани на приблизително 4300 години. Резултатът попада точно в прозореца между 2400 и 2200 година преди новата ера, което веднага накара поддръжниците на библейската археология да заговорят за потвърждение на потопа. Реалността на терена край село Узенгили в провинция Агри обаче е далеч по-сурова и сложна от ентусиазираните заглавия. Зад сухите съобщения на турската агенция ИХЛАС и организацията Ноа Арк Сканс стои сблъсък между тежка геология, липсващи протоколи и стари капани на радиовъглеродния метод.

Всяка есен, когато снеговете започнат да затварят проходите в Източен Анадол, от подножието на планината Агри пристига поредната сензация за открити следи от Ноевия ковчег. Тази година информационният повод дойде в края на октомври, след като приключи тримесечна теренна кампания между 28 юни и 30 септември 2026 година в област Догубаязит, близо до границата с Иран. Около двадесет специалисти от пет държави са работили на скалната структура Дурупинар – необичайно симетрично образувание край село Узенгили, което от въздуха действително напомня за вкаменен корпус на гигантски плавателен съд с дължина над сто и петдесет метра. Според информацията, разпространена от турската агенция ИХЛАС и подкрепящата проекта организация Ноа Арк Сканс, на дълбочина приблизително девет метра са открити фрагменти от овъглена дървесина, а първоначалният радиовъглероден анализ е определил възрастта на две от пробите на около 4300 години. За хората, които от десетилетия търсят материални доказателства за библейския разказ, периодът между 2400 и 2200 година преди новата ера изглежда като перфектно съвпадение с някои традиционни хронологии на потопа, но в сериозната наука подобно съвпадение е само началото на разпита, а не присъда.

Какво всъщност измерва въглеродът и къде са пробойните в теорията

Проблемът с радиовъглеродното датиране е, че то често се възприема от широката публика като някакъв безпогрешен детектор на историческата истина, докато на практика методът е просто часовник, който отчита кога един жив организъм е спрял да обменя въглерод с атмосферата. Когато лабораторията каже, че едно парче дърво е на 4300 години, това означава единствено, че дървото е било отсечено или е загинало в края на ранната бронзова епоха, и нищо повече. Този анализ не може да каже дали дървесината е била част от обшивката на океански кораб, дали е служела за подпора в обикновена планинска колиба, или е била обикновен дънер, повлечен от свлачище и затрупан от вулканична кал. Още по-неприятният детайл в случая с Дурупинар е признанието, че тепърва предстои независимо потвърждение дали изваденият от девет метра дълбочина материал изобщо представлява дървесина в строгия ботанически смисъл, или е силно минерализиран органичен остатък с неясен произход.

В изследователската практика има едно желязно правило, което предпазва архивите и лабораториите от фалшиви сензации: без пълен стратиграфски разрез и публикувани данни за калибрирането пробата няма стойност. Към момента екипът около проекта и изследователят Джоунс, коментирал съвпадението с библейската хронология, все още не са представили рецензиран научен доклад с точните лабораторни протоколи, кривите на отклонение и детайлно описание на земните пластове над и под находката. В района на Догубаязит земната кора е изключително нестабилна, а теренът е формиран от древни лавови потоци, кални свлачища и активна сеизмика. При подобни геоложки условия по-стари или по-млади органични материали често се разместват вертикално, пропадат в пукнатини или биват запечатвани под тонове свлечена скална маса хилядолетия след смъртта на самото растение.