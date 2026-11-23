Дин Сюесян отбеляза, че под общото внимание и ръководство на лидерите на двете страни съдържанието на заседанията на двустранния кооперативен механизъм между Китай и Сингапур непрекъснато се обогатява и постоянно се постигат нови резултати, което полага солидна основа за развитието на всеобхватното висококачествено партньорство с поглед към бъдещето. Китайската страна е готова да свърже по-добре „15-ия петгодишен план“ с приоритетите на националното развитие на Сингапур, да даде пълно изражение на ролята на механизма и да задълбочи взаимноизгодното сътрудничество в области като изкуственият интелект и зеленото развитие. Лоурънс Уонг приветства посещението на Дин Сюесян в Сингапур и председателстването от негова страна на заседанието на механизма, като посочи, че развитието на изкуствения интелект засяга бъдещето на двете страни и на света, и че сингапурската страна очаква да засили сътрудничеството с Китай в областите на изкуствения интелект и цифровата икономика. Двете страни следва също така да укрепят допълнително хуманитарните и културните обмени и да задълбочат взаимното разбирателство.