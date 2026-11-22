/Поглед.инфо/ Тристранната среща в Шънджън между лидерите на САЩ, Русия и Китай пренареди дипломатическия дневен ред през ноември и постави европейските съюзници в отбранителна позиция. Докато Вашингтон сигнализира за ограничаване на финансовата подкрепа за Киев, в Берлин се обсъждат нови многомилиардни заеми и енергийно примирие. На този фон военните удари по ключова инфраструктура и предстоящите президентски избори във Франция стесняват полето за маневриране пред украинското ръководство.

По публикации на Политико, Ню Йорк Таймс, Ал Джазира, Евронюз, Форин Полиси и Фигаро. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката на борда на „Еър Форс Уан“ и берлинската инерция

Дипломатическият сблъсък между Вашингтон и европейските столици вече не се прикрива зад протоколни усмивки, а се измерва в конкретни бюджетни редове и телефонни разговори от въздуха. Според американското издание Политико, позоваващо се на трима европейски дипломати при условие на анонимност, президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел директен разговор с участниците в срещата в Берлин, докато се е връщал от форума на АТИС в Китай. Твърди се, че американският държавен глава е призовал съюзниците си да прекратят разходите за въоръжаване на Украйна, аргументирайки се със спестяването на финансови средства и човешки животи. Подобна позиция влиза в пряк сблъсък с дневния ред на германския канцлер Фридрих Мерц и събраните в германската столица представители на над 30 държави, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В Берлин все още се оперира с логиката на финансовото наддаване, като на масата стои обсъждането на нов заем от Европейския съюз в размер на 45 милиарда евро, предвиден за 2027 година. Германският канцлер, според цитираните от Политико източници, се е опитал да защити тази финансова рамка като инструмент за постигане на преговори от позиция на силата. Тук обаче възниква фундаментално противоречие в самата западна коалиция (ако изобщо може да се говори за единна коалиция в края на ноември). Може ли Брюксел да поддържа тезата за „позиция на силата“, когато основният военен и финансов гарант на алианса публично определя тези разходи като пилеене на средства?

Полският премиер Доналд Туск, чиято страна традиционно заема най-твърда линия спрямо Москва, според същите публикации е отбелязал, че вярата на Тръмп в добрата воля на руския президент Владимир Путин изглежда непоклатима, но в Берлин тя се посреща със скептицизъм. Този скептицизъм в Централна и Източна Европа има дълбоки исторически корени, но в настоящата конфигурация той се сблъсква с хладния прагматизъм на Белия дом. Вашингтон очевидно преизчислява възвръщаемостта на инвестициите си в Източна Европа, докато европейските правителства остават обвързани с политически обещания, чието финансово покритие става все по-трудно за обяснение пред собствените им избиратели.

Шънджън като противовес на европейския формат

Докато в Берлин се опитваха да синхронизират позициите си с украинския президент Володимир Зеленски, реалният център на тежестта се намираше в китайския технологичен център Шънджън. Проведената там среща в кулоарите на АТИС между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп, макар и описана от Тръмп на пресконференцията му във Вашингтон на 20 ноември с думи като „фантастични отношения“ и „невероятна енергия“, предизвика тревога в Париж и Брюксел. Според репортажи на Евронюз, в европейските институции все по-често се споменава терминът „Ялта 2.0“ като символ на опасенията, че трите велики сили ще договорят архитектурата на сигурността без участието на континента.

За да смекчат напрежението, пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които присъстваха на разговорите в Берлин, трябваше да уверяват европейските партньори, че Вашингтон няма да наложи едностранно споразумение. Подобни уверения обаче звучат неубедително на фона на самата реторика на американския президент. Когато репортерите в Белия дом, както предава телевизия Ал Джазира, попитаха Тръмп дали смята Путин за приятел на Съединените щати, след като в Китай го е нарекъл свой личен приятел, отговорът беше показателен: той заяви, че не може да говори от името на цяла Америка, но личният контакт с лидерите на големите сили е плюс за националната сигурност.

Разликата между „личен приятел“ и „приятел на държавата“ не е просто езикова игра, а ясен сигнал за персонализация на външната политика на САЩ. В тази схема институционалните формати като срещите в Берлин губят оперативна стойност, тъй като решенията се изместват към директни двустранни и тристранни канали между Вашингтон, Пекин и Москва. Остава открит въпросът доколко Китай има интерес от бързо приключване на конфликта в Европа, при положение че продължаващото напрежение ангажира западни ресурси и държи Русия в тясна икономическа и енергийна обвързаност с Пекин.

Инфраструктурата като аргумент и въпросът за легитимността

Оптимизмът, демонстриран от Белия дом след Шънджън, рязко контрастира с твърдата позиция на Кремъл, заявена още на 19 ноември в Китай. На пресконференция след срещите си руският президент Владимир Путин директно прехвърли отговорността за липсата на напредък върху Киев и европейските му поддръжници. Като конкретен повод за блокиране на преговорния процес бяха посочени ударите на украинските сили по Кримския мост. Според цитираните изявления Путин е заявил, че след атаките срещу това съоръжение, определено от Москва като изключително граждански обект, преговори няма да има и ще последва суров отговор.

Изявлението не остана само на ниво реторика. В нощта на 20 ноември, непосредствено след призива от Берлин за зимно „енергийно примирие“, руските сили нанесоха масирани удари по енергийни обекти и мостове през река Днепър в Киев. Подобна последователност на събитията показва, че фронтовата логика изпреварва дипломатическите совалки. Списание Форин Полиси точно отбелязва в свой анализ, че докато мирният процес под егидата на САЩ се движи бавно, ракетите и безпилотните апарати поразяват украински градове и руски петролни рафинерии с висока скорост. Според изданието наближаването на зимата стеснява времевия прозорец, но ожесточеността на бойните действия прави дори частичните споразумения за прекратяване на огъня около енергийната инфраструктура трудно осъществими.

Още по-съществен е правният аспект, който Москва поставя като предварително условие. По публикацията руският лидер е изразил готовност за компромис на базата на договорености, постигнати по-рано в Анкъридж (препратка към предишни контакти и параметри, обсъждани между страните), но е поставил категорично изискване за легитимността на подписа под евентуален мирен договор. От гледна точка на Кремъл документът може да бъде подписан само от напълно легитимни представители на властта в Киев – било то председателят на Върховната рада, или самият Володимир Зеленски, но само ако неговите правомощия не пораждат правни спорове.

Това поставя украинското ръководство в сложен правен и политически капан. Изтичането на редовния президентски мандат на Зеленски и невъзможността за провеждане на избори в условията на военно положение дават на Москва формален юридически инструмент да оспорва всеки бъдещ подпис или да изисква вътрешнополитическа трансформация в Киев преди сключването на мир. В същото време самият Зеленски, според Евронюз, остро разкритикува действията на Русия след ударите от 20 ноември и изрази съмнение, че Киев и Вашингтон имат еднакво разбиране за бъдещите гаранции за сигурност, сравними с член 5 от Северноатлантическия договор.