/Поглед.инфо/ В астрофизиката от десетилетия битува удобната представа, че големите галактики са продукт на брутални космически сблъсъци, при които по-малките системи биват разкъсани и смлени в общата гравитационна мелница. Последните мащабни обзори на небето обаче поставят под сериозно съмнение тази драматична картина по отношение на нашия собствен дом. Комбинираните данни за радиалните скорости и химичния състав на милиони звезди в централната област на Млечния път сочат, че тази гъста структура не се е оформила след единствен катастрофален удар, а е израснала бавно и предимно от вътрешния материал на самия галактически диск. Въпреки това в самото ѝ ядро продължават да се засичат причудливи динамични аномалии, които подсказват, че спокойната еволюция не изключва по-стари гравитационни поглъщания.

Да се опитваш да картографираш структурата на Млечния път от Земята е като да се опитваш да начертаеш архитектурния план на огромна сграда, докато си заключен в мазето ѝ, а прозорците са замазани с гъста кал. Нашата Слънчева система се намира дълбоко в равнината на галактическия диск, на около двадесет и шест хиляди светлинни години от центъра, което ни принуждава да наблюдаваме собствената си галактика изцяло в профил. Между нашите телескопи и галактическото ядро лежат плътни завеси от междузвезден прах и газ, които поглъщат почти цялата видима светлина. За да пробият тази оптична стена, наблюдателите разчитат на инфрачервени детектори и спектрографи, монтирани на наземни обсерватории като комплекса в Паранал в Чили и орбитални мисии като европейския сателит Гая. Едва когато тези инструменти започнаха да трупат масиви от данни за милиони отделни обекти, стана ясно колко погрешни са били старите учебникарски схеми, рисуващи центъра на нашата галактика като идеална, симетрична сфера от звезди.

В професионалния жаргон тази централна област се нарича булдж и се среща при повечето спирални галактики във Вселената, но нейната геометрия далеч не е универсална. Класическият сферичен булдж обикновено е белег за бурно минало, при което две сравними по маса галактики са се сблъскали, гравитацията е разбъркала орбитите на звездите им и ги е превърнала в хаотичен, въртящ се рояк. Измерванията на звездната плътност в Млечния път обаче разкриват съвсем различна картина, която не се вписва в сценария за челен удар. Вместо гладка сфера, централната част на нашата галактика има удължена, ъгловата форма, която в научната литература често се описва като кутия или фъстък с две ясно изразени издутини. Този тип структури се класифицират като псевдоиздутини и са пряк резултат от вътрешната нестабилност на самия галактически диск. Когато звездите и газът в диска се натрупат до критична плътност, гравитационните сили ги принуждават да се подредят в централна преграда, известна като бар, която с течение на милиарди години се извива вертикално и издува централната зона, без да е необходима никаква външна намеса.

Интелектуалната мъгла около произхода на звездното население

Когато астрофизиците съпоставиха геометричните модели с данните от спектроскопски проекти като АПОГЕЙ и ГАЛАХ, картината стана още по-заплетена, защото химичният подпис на звездите отказва да се подчини на единна теория. Спектроскопията позволява да се определи така наречената металичност на всяка звезда, тоест съдържанието на елементи по-тежки от водорода и хелия, които се синтезират в недрата на предишни поколения светила и се разпръскват при експлозии на свръхнови. В основната, издължена част на нашата псевдоиздутина доминират звезди с висока металичност, чиито орбити са силно изтеглени и следват плътно въртенето на централната галактическа преграда. Те се движат бързо, подредено и логично, сякаш са част от добре смазан механичен часовник, изграден изцяло от местен материал, който никога не е напускал пределите на галактическия диск.

Съвсем различно е положението в най-вътрешното ядро на тази структура, както и сред звездите с ниско съдържание на тежки елементи, които представляват истинско архивно гробище на ранната Вселена. Тези древни обекти се движат значително по-бавно, орбитите им са хаотични, наклонени под най-различни ъгли спрямо галактическата равнина и не показват почти никаква синхронизация с централната преграда. Това разделение на две рязко разграничени популации създава сериозен проблем за привържениците на чисто вътрешната еволюция. Ако целият булдж се е формирал мирно и спонтанно от стария диск на Млечния път, физическите модели трудно обясняват защо най-старите и бедни на метали звезди в центъра не споделят общата кинематика на своите по-млади съседи. Тук се появяват сериозни пробойни в теорията за напълно изолираното развитие, защото подобно динамично разслояване обикновено изисква външен импулс или ранен етап на хаотично натрупване, при който гравитационният потенциал на галактиката все още не е бил стабилизиран.

Допълнително усложнение внася фактът, че централната зона не е херметически затворена система, а по-скоро оживено кръстовище. Част от звездите, които телескопите регистрират в посока на галактическото ядро, изобщо не принадлежат на него. Прецизните измервания на паралакса и собственото движение показват, че значителен брой светила са просто временни гости, чиито силно ексцентрични орбити ги довеждат от далечните спирални ръкави или външното хало, прекарват ги през централната навалица за няколко десетки милиона години и отново ги изхвърлят към покрайнините. Отделянето на тези транзитни пътници от истинските местни жители изисква колосален изчислителен ресурс и постоянна калибрация на инструментите, тъй като дори минимална грешка в оценката на разстоянието или плътността на праха може да изкриви триизмерния модел на целия регион.