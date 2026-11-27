/Поглед.инфо/ Беларуският президент Александър Лукашенко изложи своята версия за провалените преговори по украинския конфликт в обширно интервю за френския седмичник Le Point. Според твърденията му рамково споразумение за прекратяване на огъня от декември 2025 година е било осуетено след атака с дронове срещу резиденция на Владимир Путин. В анализа разглеждаме дипломатическите сигнали към Париж, военната логика по 1500-километровата граница и условията за ядрено разоръжаване в региона.

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Френският медиен канал и предизборната аритметика в Париж

Изборът на трибуна в дипломацията често носи повече информация от самите изявления. Когато беларуският държавен глава Александър Лукашенко отделя деветдесет минути за разговор с френската журналистка и писателка Ан Нива, публикуван в парижкия седмичник Le Point, адресатът не е масовият европейски зрител. Целта е конкретен сегмент от френския политически елит.

Le Point не е нито крайноляво издание, нито официозен бюлетин на Елисейския дворец. Списанието има десноцентристки, консервативен профил и традиционно се чете от френската индустриална буржоазия, голистите и значителна част от електората на партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен. Ан Нива, от своя страна, е военен репортер с дългогодишен теренен опит в постсъветското пространство, автор на документални книги за Чечения и руската провинция, която рядко се задоволява с протоколни въпроси.

Защо Минск търси пробив именно във Франция, а не в Германия или Великобритания? В политическата оптика на Лукашенко Берлин и Лондон са възприемани като твърди проводници на трансатлантическата линия, докато Париж пази историческия рефлекс на голизма — стремежа към собствена стратегическа автономия, формулиран още през 1966 година с излизането на Франция от интегрираното военно командване на НАТО. По време на разговора самата Ан Нива отбелязва мимоходом по адрес на френския президент Еманюел Макрон, с когото Лукашенко твърди, че е поддържал телефонни контакти: „След няколко месеца той вече няма да е президент“.

Тази реплика фиксира времевия хоризонт на посланието. В края на 2026 година Франция навлиза в решителната фаза преди президентските избори през пролетта на 2027 година, на фона на хронична парламентарна нестабилност в Националното събрание и бюджетни дефицити, надхвърлящи правилата на Европейския съюз. Минск и Москва очевидно преценяват, че с настоящите управляващи в големите европейски столици компромис за архитектурата на сигурност не може да бъде договорен, поради което започват предварителна работа с френския контраелит.

Остава открит въпросът доколко подобна сметка отчита институционалната инерция в Париж. Дори при смяна на властта в Елисейския дворец, френският военнопромишлен комплекс — концерни като Dassault Aviation, Thales и KNDS — вече е интегриран в дългосрочни европейски програми за превъоръжаване, а ангажиментите по член 5 от Вашингтонския договор не се отменят с едно президентско интервю.

Декември 2025 година и версията за провалената сделка в Донбас

Най-острото твърдение в публикацията засяга непублични дипломатически сондажи от края на 2025 година. По думите на Лукашенко, който поддържа редовна комуникация с Владимир Путин, през декември 2025 година Москва е била готова да обяви прекратяване на огъня по линията на бойно съприкосновение, при условие че получи контрол върху останалата част от Донецка област, включително укрепения пояс Славянск – Краматорск.

Според разказа на беларуския президент параметрите на обсъждания вариант са предвиждали създаването на демилитаризирана буферна зона на териториите, които не са заети от руските сили. Управлението и мониторингът на тази зона е трябвало да се осъществяват съвместно от представители на Съединените щати, Русия и Украйна. Лукашенко твърди, че всички заинтересовани страни са били склонни да приемат тази схема, но процесът е бил взривен от удар с безпилотни летателни апарати срещу една от държавните резиденции на руския президент във Валдай, Новгородска област.

„Путин разбра, знам го със сигурност, че на украинците, или по-скоро на Запада, не може да се има доверие тук. Не мисля, че Зеленски би посмял да удари резиденцията на Путин, ако вие в Европа не го бяхте одобрили“, заявява Лукашенко в интервюто. Според неговата оценка след този инцидент вариантът за временно примирие е бил окончателно свален от масата и Москва е преминала към курс за военно овладяване на оставащите около 11 процента от територията на Донбас без предварителни условия, търсейки вече не пауза, а „мир за векове“.

Тук е необходимо ясно разграничение между политическо твърдение и проверима фактология. До момента липсва независимо официално потвърждение — нито от Държавния департамент на САЩ, нито от канцеларията на украинския президент, нито от европейските външни министерства — че през декември 2025 година е съществувал парафиран документ за тристранна администрация в Донецка област.

Освен това военната и конституционната реалност около агломерацията Славянск – Краматорск прави подобна отстъпка изключително трудна за всяко правителство в Киев. Този район представлява гръбнакът на украинската отбрана в Източна Украйна още от лятото на 2014 година. Там минава каналът „Северски Донец – Донбас“, който захранва с питейна вода целия индустриален регион, а височините около Краматорск контролират транспортните коридори към Харковска и Днепропетровска област. Член 73 от Конституцията на Украйна изрично постановява, че въпросите за промяна на територията на страната се решават единствено чрез общоукраински референдум — процедура, юридически невъзможна по време на военно положение.

Дали в края на 2025 година наистина е имало прозорец за замразяване на фронта, или Минск използва ретроспективен разказ, за да прехвърли върху Брюксел и Париж отговорността за продължаването на бойните действия през 2026 година? Отговорът зависи от това коя столица чете хронологията на събитията.