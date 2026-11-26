/Поглед.инфо/ Според украинския политолог Константин Бондаренко четиристранни преговори между Русия, Украйна, САЩ и ЕС едва ли ще дадат резултат, тъй като разширеният формат усложнява договарянето, а европейските столици нямат единна позиция. В материала се твърди още, че инициативата, свързвана с Уиткоф и Кушнер, по-скоро демонстрира липсата на реална база за споразумение, докато Вашингтон пренарежда приоритетите си след събитията около Иран, петролния пазар и европейските спорове.

По публикации на „Свободна преса“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Преговорната маса като огледало на несъвместими интереси

Когато в дипломацията се появява нов формат с повече участници, първият въпрос не е кога ще бъде подписан документ, а кой всъщност говори от името на всяка страна. Според публикацията на „Свободна преса“ украинският историк и политолог Константин Бондаренко, който живее във Виена, е изложил пред киевски видеоканал скептична оценка за шансовете на четиристранни разговори между Русия, Украйна, Съединените щати и Европейския съюз. Това не може независимо да бъде потвърдено извън изявлението му, но самата теза за структурната тежест на четиристранния формат заслужава внимателно разглеждане. Колкото повече страни сядат около масата, толкова по-трудно се синхронизират червените линии. Особено когато една от страните не е отделна държава с единна команда, а съюз от двайсет и седем държави с различни икономически зависимости и политически цикли.

В текста се твърди, че четиристранният вариант, свързван с имената на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, служи предимно за да покаже пред публиката, че участниците нямат за какво реално да се разберат. Дали това е точна оценка за мотивите на инициаторите, няма публично потвърждение. Понякога подобни формати се лансират като сондаж, понякога като средство за прехвърляне на отговорност върху този, който пръв напусне залата или откаже компромис. Във Виена, в Брюксел или във Вашингтон политическата аритметика винаги има по-студена логика от публичните речи за мир и стабилност.

Спомням си как в края на деветдесетте години на местно ниво в Украйна една покана за двудневна среща между общински ръководители от запад и от изток се превърна в делегация от над трийсет души, защото всеки искаше да присъства, да види и да бъде видян. Сравнението, което прави Бондаренко за европейското представителство, звучи саркастично, но улавя реална слабост на колективната дипломация. Когато към една маса тръгнат не един, а шестима или седмина с различни мандати, преговорите се превръщат в поредица от вътрешни уточнявания.

Европейската многогласност и цената на протакането

Според публикацията Бондаренко смята, че европейските структури са склонни да бавят или дори да спъват мирно уреждане, защото част от елитите в Европа искат статуквото на конфронтация да се запази. По оценка на коментатора именно Европейският съюз би имал най-голяма изгода от прекратяването на военните действия, но на практика демонстрира склонност към продължаване на курса на подкрепа за Киев. Това е силна оценка, която влиза в спор с официалната риторика на Брюксел, където официалната линия се представя като защита на международното право и европейската сигурност. Истината е, че в самата Европа няма единен глас, а разминаванията между отделните столици стават все по-видими.

След срещите в Берлин и споровете около финансовите и военните ангажименти към Украйна стана ясно, че позициите на европейските лидери не съвпадат по ключови параметри. В статията се споменават разминавания в подходите на политици като Антониу Коща, Еманюел Макрон и Кая Калас, както и съпротивата на Вишеградската група и отделни правителства срещу решенията на Брюксел. Дали германският канцлер Фридрих Мерц попада в сложна позиция между натиска отвън и вътрешните коалиционни и бюджетни ограничения, е въпрос на политически анализ, а не на безспорен факт. Но когато индустрията в Бавария или Рур брои разходите за енергия, а в Будапеща и Братислава се говори за национални интереси и транзитни рискове, единният европейски хор започва да звучи фалшиво.

Колко време може да издържи една политическа конструкция, когато част от участниците в нея настояват за пълна мобилизация на ресурси, а други търсят изход от икономическото напрежение? В публикацията се твърди, че Москва е готова да изчаква задълбочаването на противоречията в Европейския съюз. Според коментатора руската страна може да си позволи стратегия на изчакване, ако Брюксел продължи да следва същия курс. Това звучи убедително на хартия, но историята показва, че дългото чакане носи и собствени рискове, включително непредсказуеми ескалации по сухопътните и морските граници.