/Поглед.инфо/ На тържествената паметна вечер по повод стогодишнината от рождението и десет години от кончината на Фидел Кастро доц. д-р Емилия Лазарова представи задълбочен анализ за историческата роля на кубинския лидер и безпрецедентните изпитания пред Острова на свободата днес. В словото си пред посланика на Република Куба у нас Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан тя разкрива как предупрежденията на Команданте за кризата на неолиберализма и новите глобални сблъсъци намират своето потвърждение в съвременния свят. Специален акцент е поставен върху тежката хуманитарна и енергийна блокада срещу кубинския народ, превърнала храната и електричеството в инструменти за политическа принуда, както и върху забележителната устойчивост на кубинската държавност.

Ваше Превъзходителство Мариета Гарсия Хордан,

Скъпи приятели, уважаеми гости,

През цялата 2026 г. честваме стогодишнината от рождението и отбелязваме 10 години от безсмъртието на великия Фидел Кастро – водач и вдъхновител на революцията в Куба, най-авторитетният обществен деец в Латинска Америка, любимецът на унизените и оскърбените, на трудовите хора в света и в борбата за социализъм, универсална и изключително талантлива личност, политик и държавник. Едно столетие от един неповторим деветдесетгодишен живот, отдаден до последния миг на независимостта и свободата на Куба, на народа си и неговото благоденствие и просперитет, в отстояването на един нов и справедлив свят. Такива хора остават завинаги в паметта и в сърцето на своя народ, на световната история.

Фидел Кастро през своя живот от младостта си носи убедено идеите на Хосе Марти за свободна и независима Куба, уверен, че той е ключът към кубинското история и бъдеще, на връзките и единството на Латиноамериканските държави. Фидел Кастро възприема и превръща в жизнено верую и в потвърждение мисълта на Хосе Марти: „Животът е борба, от която не трябва да се бяга. Само онези, които умеят да се жертват, доживяват старостта здрави и красиви.“ За младия Кастро са присъщи социалните и националните идеи и убеждението, че историята е непрестанно движение към свобода, рационалност и обществено устройство, че всяко следващо поколение трябва да бъде по-свободно, всяка нова институция – по-съвършена, а прогресът да бъде безспорен закон на историческото развитие. Тези идеи са в синхрон с нуждите и съпротивата на кубинския народ в продължение на повече от столетие и за тяхното осъществяване Фидел Кастро избира пътя на революцията. Напълно посветен на бъдещото на народа си и на борбата за независима и свободна Куба, младият Фидел ще произнесе пророческите думи пред съда на Батиста: „Историята ще ме оправдае.“ Да, историята го оправдава и тя винаги оправдава тези герои, които се посвещават и жертват за народа и Отечеството си! А това потвърждава разбирането на Кастро за историята: настоящето може да е несправедливо, но историята е висшият съдник за всичко!

След победата на революцията в Куба, Фидел Кастро обогатява идеологията си с комунистическите идеи на Маркс, Ленин, Сталин, Г. Димитров и става всепризнатият им и достоен следовник и продължител, който превръща народа на любимата Куба в господар на своята страна, който обогатява теорията и практиката на социализма и цял живот се бори с „империята на злото“ и със системата, която управлява света от столетия. Идеите на Фидел Кастро надхвърлят времето на неговия жизнен път и са ориентир и в нашето преломно време на трансформация и глобални промени. В това ни убеждават дори актуално звучащите и днес заглавия и съдържание на негови статии: „Империята и войната“, „Призракът на Белия дом“, „Законът на джунглата“, „Интернационализация на геноцида“, „Общата криза на капитализма“, „Борбата предстои“, „Голямата криза на 30-те години е неизбежна“, „Тревогите на капиталистите“, „Камбаните бият за долара“ до : „Мен ще ме прибере добрият Бог“, „Островът на свободата и слънцето“ и много други. Тези статии Фидел Кастро пише за цялото разумно човечество , за да предпази и запази света и своето Отечество от видимите рискове и опасности, от безумията на неолиберализма, който се превръща в реална заплаха и господстващ в края на 20 век.

Фидел Кастро е знаменит и се превръща в ярка исторически, неповторима и любима личност с четири основни достижения и обществено значими приноса:

Първо, Казват, че има такава професия – да бъдеш революционер. А Фидел Кастро е гениален революционер. Той създава и 49 години ръководи единствената социалистическа държава в Западното полукълбо, на 145 км от бреговете на САЩ и успява да съхрани тази система, въпреки икономическия натиск, военните заплахи и стотиците опити за покушение, въпреки предателството на своите задгранични приятели и другари.

Второ, Управлението на Фидел Кастро радикално променя кубинското общество: проведени са масови програми за ликвидиране на неграмотността, създадена е една от най-добрите здравни системи с уникални методи на лечение и фармация с успешна икономика в годините на сътрудничество и взаимопомощ на страните от социалистическата общност; създават се условия и процъфтява кубинската самобитна култура.

Трето, Фидел Кастро създава и уникален и засега недостижим речев стил в маратонските си речи, слова и изказвания.

Четвърто, Фидел Кастро обогати и доразви социалистическата идеология и пророчески очерта бъдещето и величието на социализма в света. На 26 юли 1989 г., в деня на Народното въстание, той говори, че събитията в братските страни е „целенасочен процес на реставрацията на капитализма“ и призовава Куба „да не се предава и да се защитава“.

Неговото ярко присъствие и същност блестящо е описал големият латиноамерикански писател Габриел Гарсия Маркес: „Фидел Кастро…е човек с аскетични навици и непресекаема надежда, със солидно образование в старите традиции, внимателен с думите, с изящни маниери и формиращ, създаващ колосални идеи. Той е убеден, че главно достижение на човека е чистата съвест и че моралните стимули са по-важни от материалните и могат да изменят света и да движат историята.“

С името на Фидел Кастро, като партиен и държавен ръководител са свързани най-важните събития в историята на съвременна Куба и на нейното развитие. Под негово ръководство, страната достига забележителни социално-икономически достижения и невиждан авторитет в международните отношения.

През декември 1991 г. се разпада СССР, а за Куба това е икономическа катастрофа. Започва т.н. „особен период“ – годините на тежка криза с масов глад, енергиен недостиг и на всичко необходимо за нормалния живот на страната. Фидел Кастро характеризира това време: „Когато СССР се разпадна, много останаха сами, включително и ние, кубинските революционери. Но ние знаехме какво да правим, какви са нашите варианти… Ние останахме сами, сами-самички и загубихме всички пазари за захар, и престанахме да получаваме хранителни продукти, гориво, дори дърва, за да се погребем по християнски своите мъртъвци. И всички мислеха: „Това ще рухне.“, и големите идиоти продължават да мислят, че това ще рухне, ако не сега, то след малко. И колкото повече градят илюзии и колкото повече мислят, толкова повече ние трябва да мислим и толкова повече трябва да правим такива изводи, че никога да не претърпи поражение този славен народ, който така вярва във всички нас.“ Иначе, другият вариант, който не премълчава Команданте е: империята (САЩ) да създава „тук тайни затвори, за да измъчва прогресивни мъже и жени от останалата част от континента, който сега се вдига… Нека най-добре да не остане и сянка от памет нито за нас, нито за нашите деца, отколкото да ни се налага отново да живеем такъв отвратителен и жалък живот.“ Пламенни думи, които Кастро завеща на своя народ и той и днес продължава да отстоява – смело, гордо и героично! А след близо четири десетилетия реставрация на капитализма в нашите бивши европейски социалистически страни все по силно се осъзнава от народите ни огромната загуба от рухването на онзи справедлив строй и общество на социализма, за който милиони честни хора, комунисти дадоха живота си. Носталгията е толкова силна и непреодолима, че в Русия днес процъфтява нова култура (литература и особено песни) на носталгията и чувството за загубеното на нещо ценно, което не защитихме! Днес, и доскоро благоденстващият западен свят е обхванат от невиждани протести! Кризата на съвременния капитализъм е необратима и Фидел Кастро точно предвиди неговата неустойчивост и залез.

Така в едни от най-мрачните и предателски години в човешката история, през 90-те години на 20 век, Фидел Кастро не се поддаде на всеобщата трансформация и капитулация на източноевропейския социализъм и на цената на огромни трудности и кризи, Куба отстоя своята идейна същност и избран път, като категорично съхранява и до днес безплатното, качественото образование и здравеопазване за кубинския народ.

Фидел Кастро категорично се противопоставя на идеите за „края на историята“ на Фукуяма и на това, че налаганата неолиберална система в цял свят е единствената възможност за съществуването на съвременния свят, въпреки националните и обществените различия и правото на избор на народите. Кубинският лидер е категоричен, тогава, че демонтирането на държавността и лишаването на страната от нейната идентичност и собствен път, я превръщат в обект на външно управление (това, което се случи у нас). А в продължение на векове кубинският народ се бори именно за това – за независимост, свобода, а в епохата на Кастро в името на революцията и за социализъм. Така под негово ръководство, Куба не направи крачка назад и не се върна в обществената и социалната деградация, разпада и загубата на държавност на капиталистическата система, както това се случи в социалистическата европейска система.

Всичко, което става днес на нашата размирна Земя аналитично, пророчески от позициите на марксизма, е предвидено от прозорливия ум на Фидел Кастро. През 1992 г. Фидел Кастро произнася пророчески: „Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизмът ще нарича себе си демокрация.“ Той е убеден, че след жестока борба и войни, идва нов променен свят и че ще дойде времето, когато народите ще имат право на свое развитие и свой път в рамките на цивилизационни общности. В сложната геополитическа обстановка днес, разбираме, че светът може би навлиза в епохата на конкуриращи се цивилизации, различни обществени договори и нова битка за мястото на човека и държавата в съвременните условия. Огромен е личният принос на Фидел Кастро, който до преди едно десетилетие неуморно отдаваше своите сили и личен принос за изграждането на справедлив, истински и демократичен свят. Принос, който не се забравя и високо се цени и уважава на всички континенти.

Идеите и епохалното дело на Фидел Кастро го превръщат и в любимец на българския народ и спечелва завинаги неговото уважение и обич! Това особено силно се чувства днес, от дистанцията на времето, в трудните, турбулентни времена на епохата, в които се потвърждават неговите точни анализи и оценки.

Днес отново се връщаме към мъдрите прозрения на Фидел Кастро. В едно от тях той казва: "Капитализмът няма никакви морални и етични ценности, убеден че всичко се продава. А хората стават егоисти, а понякога дори бандити. Капитализмът носи на хората само лицемерие в международната политика, двойни стандарти, грабителски войни за ресурси и ужасно съперничество в бизнеса, гибел на природата и екологията!“ Пророчески думи, които са изстрадани, а и трудно някой може да оспори и постави под съмнение или да отхвърли. Още по-малко кубинският народ, който днес е подложен на невиждан геноцид. И това не е просто поредното икономическо затруднение на страната, а енергийно убийство, изкуствено причинено от допълнителните мерки на блокадата, превърнали се в обсадна война. Днес в Куба е нарушено най-елементарното право на всяко живо същество – храната и лекарствата. Вашингтон и режимът на Тръмп превърна дори и храната на кубинците в оръжие и използва глада, за да постигне това, което не успява да постигне с оръжие в продължение на повече от шест десетилетия. Още през 1960 г. наскоро след кубинската революция, ръководена от Фидел Кастро и преобразила кубинската земя и народ, американският политик Лестър Милъри завещава на всеки американски режим своя Меморандум – наръчник на Белия дом за вражеска политика и планиран геноцид срещу Куба. Той го посвещава с думите: „Тъй като мнозинството кубинци подкрепят Фидел Кастро и няма ефективна опозиция, единственият начин за сваляне на правителството е чрез създаване на глад, отчаяние и икономически трудности.“

Тези съвети днес, когато в западния свят господства хедонизмът и презадоволеността с храна и вещи, кубинският народ е лишен въобще от храна, лечение и нормални човешки условия за живот. Това е безсилието на сегашния режим на Тръмп да принуди Куба да се откаже от своите идеи, от своята независимост и свобода, от своето минало и бъдеще. Куба е в клещите на най-тежката криза в своята история. Република Куба в момента преминава през най-мрачния и труден период в своята съвременна история. Това не е просто поредното икономическо затруднение, а систематичен и целенасочен геноцид на цял един народ.

Липсата на елелектроенергия не е случайна. Тя е превърната в оръжие срещу Куба. Без енергия здравеопазването е бойно поле, където лекарите се борят за живота на пациентите в неонаталните и хирургическите отделения без основни ресурси. Смъртността неизбежно нараства, а липсата на питейна вода в много региони, съчетана с влошените хигиенични условия, отваря вратите за епидемии. Запазите, пренасяни от комари, се разпространяват мълниеносно сред едно изтощено и недохранено население. Всичко това се случва под безучастния поглед на „демократичния“ свят.

Другото жестоко оръжие срещу кубинския народ е храната. В ООН Куба редовно осъжда използването на продоволствието като инструмент за политическа и икономическа принуда. Вашингтон използва глада, за да постигне това, което не успя да постигне с оръжие в продължение на шест десетилетия. Битката за Куба е битка за правото на всяка нация да избира своя път. Въпреки глада, въпреки мракa и безмилостния натиск на империята, Островът на свободата отказва да капитулира. Новият фашизъм може да разполага с финансови лостове и военноморски блокади, но не може да купи достойнството на един народ, който знае цената на своята независимост и на непрестанната повече от столетие борба със САЩ.

Нищо на нашата Земя не преминава безследно и напразно, особено титаничния живот и делото на Фидел Кастро! Той остава безсмъртен – в паметта, в историята, в науката, в борбата и трудния живот свободолюбивия народ на братска Република Куба, който въпреки всички трудности, лишения и изпитания остава Островът на свободата! Неотдавна президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви: „Куба не е провалена държава, а обсадена крепост, която се съпротивлява и твори. Страната е готова да се изправи срещу всякакви заплахи, включително военна агресия, макар и да не желае.“ Новата икономическа архитектура и отбрана, която Куба изгражда с помощта на Русия и Китай, е най-силният отговор на заплахите на Белия дом в последните месеци.

А само преди броени месеци в САЩ е разсекретен документ от 100 страници на Държавния департамент, в който се твърди, че Хавана е изградила паралелна мрежа от взаимодействия с различни радикални, протестни и леви движения в САЩ. Според специалисти, анализът на този феномен надхвърля рамките на днешната вътрешноамериканска партийна риторика, разкрива изключителната устойчивост на кубинските служби. Разсекретените данни и доклади на американските институции разкриват мащаба на кубинското влияние в рамките на самите Съединени щати. Това всъщност е държавата и системата, която завеща и изгради кубинският народ в продължение на повече от шест десетилетия под ръководството на Фидел Кастро.

Трудно е да се изчисли колко пъти правят опити да бъде убит Фидел Кастро и колко пъти го погребват враговете му. Колко пъти стрелят по неговата страна. Но той е безсмъртен, както и неговата любима Куба. Уникален е примерът на Куба в нашата съвременност, а и за бъдещето как може да се подготви и победи революцията, а после как може да се живее във вражеско обкръжение, а и как може да се преживее без да се измени на своите идеали, на своето минало и Революционна същност!

Дълбок поклон и вечна слава на великия син на Куба и цялото човечество, на хуманиста, комуниста, революционера и световен лидер Фидел Кастро! Успех и пълна подкрепа на неговия народ, на героичния братски кубински народ!

Доц. д-р Емилия Лазарова

25 ноември 2026 г.

* Слово за паметната вечер по повод десет години от кончината на Фидел Кастро.