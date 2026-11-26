Явно няма кой да усмири Зеленски. На брюкселци той точно такъв им трябва – роботизиран двигател на войната. На Тръмп вече не отделя никакво внимание. Чака Новата година, в която демократичният Санта Клаус ще му донесе желаните подаръци. Уиткоф и Кушнер като бавачки се опитват да го държат в някакви, колкото и да са фейк, рамки на демонстриран стремеж към мирни преговори. Стигна се дотам, че не друг, а Лукашенко, явно доловил желанието на двамата големи, с които си има приказка, също се опита. Беше готов за ръка да заведе Зеленски в Москва за срещата, за каквато той от край време приплаква. Извъртя се той като ощипан и в неговия си стил отговори, че не е куфар, за да го мъкнат натам насам. Само дето го чака глоба, защото не се усети, че каза думата на руски, а не на родния си, толкова защитен език.

Иначе погледнато, Зеленски не се е спрял да обикаля из света. Уж за каузата на Украйна пари да събира, а може би защото усеща, че вътре в страната вече се е натрупала камара от, меко казано, понапрегнато отношение към неговите паранормални политики. Хората търсят отдушник. Зимата, за посрещането на която въпреки обещанията той нищо съществено не направи, ще ги накара много скоро да му потърсят сметка. Едва ли ще чакат изборите. От това, че той плаща на всички са доволни най-вече неговите ентусиазирани, но не връщащи се поддръжници зад граница, но тези които все още са останали в Украйна, губят живота си и оставят семействата си без подкрепа, едва ли.

Зеленски вече се е научил как да оцелява. Бие по всичко без значение, къде и на каква територия се намира. Даже не се заблуждава, че с дроновете си ще надделее противника си, важното е да го скара с европейците или да го провокира да нападне, за да се случи чудото наречено чл. 5. От много път явно не му е останало време на господина да прочете какво пише в точката. А там има един доста гаден израз, че всяка страна при възникнала подобна обстановка ще направи само това, каквото счете за необходимо. Мечтата, с други думи, за всеобщ юруш срещу Русия трудно може да се получи.

Наскоро доста от вещите анализатори доловиха, че в дъното на делата зеленски пак се прокрадва британската амбиция за възстановяване на господството си в Европа. Още повече, че мястото, както се видя, е на път да се изпразни от предишният господар. Пипат британците, както си знаят от векове, бутат напред като жертвено агне Зеленски и „логистично“ го обгрижват на земята, под земята, в небето, на вода и под вода. Като техни копиеносци са си заплюли мястото балтийските „велики“ сили. Ако чуе човек лидерите им, то би трябвало от днес до утре вече да са почнали войната. Търпение нямат, търсят само нужния повод. Обаче стана беля. Кьорав дрон не се появява от руска страна, а украинските си летят нон стоп през тяхна територия. И докато се помайват, техният човек в Москва беше извикан и му беше връчено писъмцето с доста неприятно предупреждение. Сега както и да са я намислили, няма да им мине номера, че руснаците първи са почнали.

Веднъж един мой приятел, когото жена му го беше заплашила, че ще го остави, отговори на въпроса ми, какво ще прави в такава ситуация с думите: „А, може би обратно…“ Та и сега – не може човек не по два пъти, а постоянно да дърпа дявола за опашката. В своето поредно интервю бившият офицер от армията на САЩ, Станислав Крапивец, роден в Домбас и сега изявяващ се като коментатор на процесите посочи, че е дошло времето да се преподаде нужния урок на западняците, който трябва да ги убеди, че не е било правилно да се надяват, че Путин няма да посмее. Той дори, както са го обучавали в САЩ, скромничко предложи да се следва опита на американците от началото на иранската криза. Нека обаче да не го приемаме това на сериозно. Сериозното е друго, че Зеленски вече трети кораб удря в Бенгази и няма намерение да спре, а това вече и Тръмп ще каже, че на нищо не прилича. Или „обратно“ – на голяма война.

Има обаче нещо друго. Нека и ние като европейците да помечтаем за предстоящото. Брюкселци със Зеленски и британецът зад тях очакват, което стана известно след изборите, че в новата година Тръмп ще се завре в своята бяла къщичка и няма да си показва носа навънка. Путин пък като разбере, че няма накъде, ще седне и ще чака милостта на западните сили и с това ще се решат проблемите. Ще настане най-подир оня мир, за който Калас ни съобщи, че нищо добро няма да ни донесе. Явно обаче ще излезе отново прав оня поет за това с какво само можеш да разбереш руснаците. Нямат си и на представа, както заяви наскоро Джефри Сакс, с кого си имат работа. От друга страна обаче, ако се вгледаме по-навътре из стаите на въпросната бяла къща, ще забележим, че същото важи и за Тръмп и компания. Едва ли той ще чака, престорил се на умряла лисица, около него хоро да му играят през януари. Ако влезем обаче в логиката на тръмповите разсъждения и за момента си въобразим, че като психотерапевти изцяло следим хода на неговите мисли, колкото и те да са непредсказуеми и понякога почти ненормални, бихме могли да предположим един щур сценарий. Например, че в един момент Тръмп може да се обърне към двете палати в Конгреса, вече доминирани от демократите, и да заяви в подкрепа на техните и на Зеленски въжделения, че той иска от тях съгласие веднага и незабавно да обяви война на Русия. Представете си за момент какво би станало след такова заявление. У всичките здрави европейски сили това ще предизвика радост и умиление. Дори разкаяние, че заради акъла на Зеленски толкова време са оплювали Тръмп.

Интересното тук е какво ще реши Конгресът. Демократите би следвало с възторг да посрещнат предложението на президента, разбирайки, че той си е посипал главата с пепел и е решил да предложи онова, което те искат. Ако не беше въпросът толкова сериозен, бих могъл да предложа да се хвана на бас с всеки един, който желае, че в този случай демократите единогласно ще гласуват против предложението, американци заради хатъра на европейците да тръгнат на война срещу Русия. Защото, колкото и да не му се вярва на Зеленски и компания, и на тях Америка им е по-мила. По-скоро поучително ще го убедят да се върне на позицията си за дипломатично уреждане на конфликта. Дори може да се стигне и до там да му дадат, губейки търпение, картбланш да накара европейците да си седнат на известната комбинация от букви при условието, че ако не го сторят, тясна ще им се стори Европа.

Като сънародник на баба Ванга и със самочувствието българско, че всеки е прихванал по нещо от нея, ми се струва, че в джоба на Тръмп е скрит и такъв сценарий като последна крачка за да успее да си изиграе козовете. Вместо вето да подаде на демократите решение, с което те самите да се блокират. Това вече ще е по тръмповски - когато е в най слабата си позиция, да се окаже, че той е намерил най-генералното решение и успешно го е осъществил. С други думи, остава да пожелаем на демократите да поемат по скоро властта, за да се случи това и Тръмп подкрепен от партньорство на Си и сътрудничеството с Путин да усмири лудите и постави всеки на мястото.