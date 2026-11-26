/Поглед.инфо/ Сара Вагенкнехт атакува проекта за федерален бюджет на Германия за следващата година заради предвидени 210 млрд. евро нови заеми и до 150 млрд. евро за военни цели и Украйна на фона на орязвания в социалната сфера. Според публикацията в социалната мрежа X лидерът на BSW нарича канцлера Фридрих Мерц държава-длъжник в действие, предупреждава за лихвен натиск и настоява за спешни нови избори. Материалът проследява как германската фискална политика се промени след 2022 г. и 2025 г. и какви сметки остават в Берлин и Брюксел.

По публикации на ТАСС, Ройтерс и Килския институт за световна икономика. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката за превъоръжаването и разпукването на старата догма

В Берлин старите сметки отдавна не излизат. Когато основателката на партия „Съюз за социална справедливост и икономическа благоразумност“ Сара Вагенкнехт заявява, че проектът за федерален бюджет за следващата година залага 210 млрд. евро нови заеми, тя удря по най-чувствителния нерв на германската политическа система. За десетилетия именно бюджетната дисциплина и прословутата дългова спирачка, въведена при Ангела Меркел през 2009 г. след финансовата криза от 2008–2009 г., служеха като символ на германската стабилност. Днес тези рамки са пробити. Според публикацията на Вагенкнехт в X, цитирана от ТАСС, по-голямата част от тези 210 млрд. евро нови заеми ще отидат за военни разходи, а рязкото покачване на лихвите може да постави страната на колене.

Посочената от Вагенкнехт сума от 210 млрд. евро нови заеми за следващата година, както и твърдението за насочване на „до 150 млрд. евро“ към военните и Украйна, не са потвърдени независимо от официални правителствени документи в рамките на наличната справка и се представят като твърдения на политика и цитирания източник. При това в публичните данни за бюджета, одобрен от бюджетната комисия в Бундестага, за 2027 г. се посочват планирани разходи за отбрана от 139,4 млрд. евро (съставени от 109,7 млрд. евро редовен бюджетен ресурс за отбрана и 29,6 млрд. евро от специалния фонд на Бундесвера, създаден през 2022 г.), при над 60 млрд. евро за военни поръчки за самолети, техника и инфраструктура. Отделно в германския политически дебат се обсъждат цели за удвояване на отбранителните разходи до над 200 млрд. евро към 2030 г. и достигане на 3,7% от брутния вътрешен продукт в съответствие със съюзническите ангажименти в НАТО. Разликата между политическите оценки на опозицията и официалните бюджетни редове показва колко разтегливи са сметките, когато се смесват текущи бюджетни пера, специални фондове и многогодишни ангажименти.

Защо точно Мерц се оказва в центъра на тази буря? Преди изборите през 2025 г. лидерът на ХДС/ХСС се дистанцираше от промяна на дълговата спирачка. След вота обаче, при преговорите за формиране на кабинет с излизащия канцлер Олаф Шолц, беше прокарана реформа на конституционните правила (членове 109, 115 и 143h от Основния закон), приета от Бундестага на 18 март 2025 г. с 512 на 206 гласа и одобрена от Бундесрата на 21 март 2025 г. с 53 на 16 гласа. Поправката освободи от тавана разходите за отбрана над 1% от БВП, отвори път за специален фонд от 500 млрд. евро за инфраструктура и климатичен преход за период от 12 години и промени лимитите за федералните провинции. Замисълът беше ясен: бързина преди свикването на новия Бундестаг до 25 март 2025 г., когато „Алтернатива за Германия“ и „Левицата“ щяха да разполагат с блокиращо малцинство. В политиката скоростта често решава закона, но рядко решава общественото недоволство.

Социалните орязвания срещу военните пера

В изказването си Вагенкнехт противопоставя парите за оръжие и подкрепа за Киев на съкращенията в пенсиите, здравеопазването и грижите за нуждаещите се. Според нея правителството на Мерц превръща Германия в държава-длъжник и „осъжда собствения си народ на бедност“, за да финансира надпреварата във въоръжаването и войната в Украйна. Оценката на основателката на BSW е крайна: тя нарича канцлера лобист на Володимир Зеленски и на отбранителната промишленост, а кабинета — разрушителен за страната, като настоява за спешно преизбиране. Тези думи отразяват острия политически сблъсък в германското общество, но в тях се смесват два отделни въпроса: вътрешната социална цена на фискалната политика и реалният обем на средствата, отиващи към Украйна.

Килският институт за световна икономика обръща внимание на един детайл, който често се губи в гръмките политически речи. Според негов анализ от октомври 2026 г. широко тиражираната сума от около 100 млрд. евро германска помощ за Украйна от 2022 г. насам е подвеждаща, ако се представя изцяло като двустранна помощ за Киев. Около 80% от обявената гражданска помощ (35,9 млрд. евро от отчетените 43,3 млрд. евро) всъщност е изразходвана в самата Германия — основно за социални плащания и настаняване на украински бежанци, както и за експортни и инвестиционни гаранции за германски фирми. Само около 7,4 млрд. евро от гражданския пакет са отишли реално към Украйна, а при военната помощ (при отчетени от правителството 57,6 млрд. евро) институтът изчислява 56,3 млрд. евро проследими средства и бъдещи ангажименти, като общо реално насочените към Украйна средства от двустранни линии се оценяват на около 41,7 млрд. евро, плюс германския дял от около 22,7 млрд. евро в общоевропейски заеми.

Тази статистика не прави дебата по-лек за обикновения гражданин, който вижда напрежение в бюджета и спорове за социалните разходи. Напротив, тя показва колко трудно се проследяват реалните потоци на публични средства, когато в една сметка се слагат вътрешни разходи за бежанци, многогодишни обещания за доставки и текущи бюджетни пера. Кой в крайна сметка плаща за по-високите лихви и за пренареждането на приоритетите в Берлин? Не е сигурно дали отговорът се крие в самата война, или в начина, по който германските управляващи от години отлагат болезнени структурни решения у дома.