В своето встъпително слово Ли Чънган, главен преговарящ на Китай за международната търговия и заместник-министър на търговията, заяви, че многостранността е „златният ключ“ за решаване на трудностите и предизвикателствата, пред които е изправен светът. Той допълни, че всички страни трябва да се възползват от възможността за реформа на СТО, за да може многостранната търговска система да играе по-голяма роля в глобалното икономическо управление.
В същия ден в Женева се проведе и международен семинар за „Доклада за развитието на капацитета за износ за Китай“.