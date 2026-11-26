/Поглед.инфо/ Решението на германското отбранително ведомство да насочи бронирана техника към Литва по железопътни платформи вместо с демонстративен преход по пътищата през Полша поставя под въпрос публичния образ на съюзническата решителност по източния фланг. Според публикации на наблюдатели и военни източници стъпката се свързва с желание да се избегне излишно изостряне на отношенията с Москва край Калининград и Беларус, докато официалната позиция подчертава стандартния логистичен характер на железопътния транспорт.

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Релсите вместо асфалта към балтийския фланг

Фактът, че част от тежката техника на Бундесвера се придвижва към Литва на железопътни платформи, а не със собствен ход по полските магистрали, променя визуалното послание на маневрите. Според германския наблюдател Франциска Шварц, позоваваща се на военни източници, министърът на отбраната Борис Писториус е коригирал замисъла в последния момент. Официално от германското Министерство на отбраната заявяват, че железопътният превоз е обичайна практика, предвидена за реална криза. Неофициалната версия в публикацията е по-приземена: в Берлин не са искали да създават повод за допълнително напрежение с Русия.

Това разминаване между официалния обяснителен ред и неформалните оценки не е новост за европейската сигурност. Железницата в Германия има свои технически предимства за прехвърляне на тежки верижни машини на големи разстояния — спестява ресурс на ходовата част и намалява натоварването върху пътната инфраструктура. Когато обаче политическата среда е изострена, изборът между натоварен ешелон и колона по пътищата се чете и като знак за степента на готовност за демонстрация. Дали става дума за чисто транспортна сметка, за политическа предпазливост или за смес от двете, не може независимо да бъде потвърдено от открити документи.

В района на полигона Пабраде в Литва и при съпътстващите маневри „Щит на свободата“ се събира значителен контингент. Според цитираните оценки общият брой на участниците в ученията в балтийските държави надхвърля шест хиляди военнослужещи, като в ученията „Голям орел“ участват около хиляда и осемстотин души и над седемстотин и петдесет единици техника, включително подразделения на 37-ма мотострелкова бригада и 45-та танкова бригада „Литва“. Разстоянието до границата с Беларус е около петнадесет километра, а до Калининградска област — около сто и осемдесет километра. На такава дистанция всяко движение изглежда по-близко и по-чувствително, отколкото на картата в Брюксел.

Географията на предпазливостта от Балтика до Черно море

Погледнем ли по-широко от балтийския участък, картината на съюзническите учения изглежда по-скоро предпазлива, отколкото показнa. В публикацията се посочва, че през юни 2026 година при военноморските учения „Бриз 2026“ в Черно море командването на НАТО не е публикувало обичайния списък с кораби и личен състав, а според анализатори акцентът се е изместил към командно-щабни действия и киберпространство. Подобни твърдения за по-сдържан публичен профил отразяват стремеж да не се дава излишна храна за ескалация в акватория, където морските коридори и пристанищата са под постоянно наблюдение.

В същия ред на мисли се припомнят и други примери от последните години. През март по време на ученията „Студен отговор“ в Норвегия, където според публикацията са участвали около двадесет и пет хиляди военнослужещи от четиринадесет държави, част от силите — италиански разрушител и ескадрила самолети F-35B — са били пренасочени заради обстановката в Близкия изток, според данни, сочени към „Политико“. През 2025 година маневрите „Дакийска пролет“ в Румъния под френско ръководство са били отложени за неопределен срок заради опасения от хибридни действия, по информация на румънски медии.

Връщайки се още по-назад в хронологията, публикацията сочи отказа на Турция да участва в учението „Рамщайн Флаг“ в Гърция през октомври 2024 година, обясняван формално с разногласия с Атина, но вероятно свързан и с вътрешнополитическите и регионални сметки на Анкара. Споменават се също съкращаването на крупно разгръщане на военновъздушни сили в Германия през 2023 година и отмяната на изпитание на междуконтинентална балистична ракета „Минитмън III“ през 2022 година с мотив да се избегне погрешно тълкуване от страна на Москва. Всеки от тези епизоди има своя собствена логика — от преразпределение на ресурси между театри на действия до двустранни спорове между съюзници. Да ги сведем всичките до един-единствен мотив би било опростяване, макар че общият знаменател на предпазливостта прозира достатъчно ясно.