/Поглед.инфо/ Нападението срещу товарния кораб „Спарта 2“ във Финския залив постави под съмнение досегашната линия на Москва в Балтийския регион, където според публикации се засилват ударите с дронове и напрежението между Русия и крайбрежните държави. Докато официални говорители призовават балтийските столици да въздействат върху Киев, част от руските коментатори настояват за по-твърди мерки и посочват икономически и логистични противоречия в самата руска политика.

По публикации на „Свободная пресса“ и анализи на военнополитически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато дипломатическата фраза се сблъска с морския дрон

Ударът срещу товарния кораб „Спарта 2“ във Финския залив на три морски мили от руската граница показа нещо по-неприятно за Москва от самия пожар на борда. Показа разминаването между езика на официалните брифинги и суровата логика на морските сблъсъци. Според публикации на „Свободная пресса“ и изявления на официални лица инцидентът е станал в събота при плаване на съда с товар за Калининград, като финландският премиер Петери Орпо оцени, че военните действия се изместват към Балтийския регион.

В понеделник, 23 ноември, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи тенденцията като опасна и заговори за разширяване на терористичната активност в Балтика. Това ли е формулата, която спира безпилотните апарати в тесните северни води? Едва ли. Когато военен или паравоенен инцидент се случи на броени мили от брега, публичната тревога звучи като констатация на безсилие, ако не е подкрепена с ясно действие.

По-късно директорът по комуникациите на Финландските отбранителни сили полковник Аки-Маури Хухтинен посочи, че зад нападението най-вероятно стои Украйна, а според публикацията украинският президент Володимир Зеленски е потвърдил това в интервю за „Блумбърг“ във вторник вечерта. Тук възниква първото сериозно противоречие в картината. Ако отговорността е поета или призната от Киев, защо официалната реакция в Москва се насочва към балтийските държави с надежда те да окажат натиск?

Парадоксът на апела към балтийските съседи

Призивът на Песков балтийските страни да използват влиянието си над властите в Киев, за да спрат подобни практики, предизвика остри реакции сред самите проруски коментатори. Военнополитическият наблюдател Михаил Онуфриенко в своя канал в „Телеграм“ постави въпрос, който звучи болезнено директно: имат ли изобщо балтийските държави желание да ограничават действията срещу Русия, или напротив — разглеждат ги като инструмент за собствен натиск?

Естонският премиер Кристен Михал в интервю за телевизия „ЕРР“ заяви, че регионът трябва да свикне с подобни атаки срещу руски кораби в Балтийско море и че те не са изненадващи, като изрази съжаление единствено относно съдебните процедури и евентуалния екологичен риск. Тази реплика напълно обезсмисля очакването, че Талин би действал като спирачка. Когато ръководител на съседна държава говори за свикване с морски удари като за част от новата нормалност, дипломатическият намек остава без адресат.

Въпреки това в анализа на ситуацията не бива да се пропуска една важна уговорка. Официални потвърждения за това, че балтийските държави предоставят своето въздушно пространство или територия за изстрелване на дронове към Северозападна Русия, няма публично потвърждение. В текста на „Свободная пресса“ се излага тезата за такова съдействие, но тя остава на нивото на оценка и предположение на авторите и коментиращите.

Географията на Финския залив и уязвимостта на маршрута към Калининград

Финският залив е тясна и натоварена акватория в източната част на Балтийско море, където морските пътища преминават в непосредствена близост до бреговете на няколко държави. За Русия това направление има критично значение, особено по отношение на снабдяването и връзката с Калининградска област — анклав, отделен по суша от основната територия на страната чрез Литва и Полша.

След разширяването на НАТО с присъединяването на Финландия през 2023 година и Швеция през 2024 година Балтийско море в значителна степен се превърна в пространство със засилено присъствие на алианса. За морската логистика това означава по-висока плътност на наблюдение, по-сложна навигационна обстановка и по-висок риск от инциденти в тесни коридори. Когато един товарен кораб плава на три морски мили от руската граница и въпреки това става обект на атака с дронове, въпросът не е само до тактическата защита на плавателния съд, а до контрола върху ближната морска зона.

Исторически Финския залив винаги е бил арена на стратегическо съперничество — от северните войни и съперничеството между Руската империя и Швеция до морските мини и блокади през Първата и Втората световна война. Днес оръжията са различни, но географията остава същата: тесни води, малко разстояние до брега и минимално време за реакция.