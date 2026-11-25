/Поглед.инфо/ Тристранните контакти между лидерите на Китай, Съединените щати и Русия около срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен отново поставиха под въпрос тежестта на Европейския съюз в големите преговори. Докато в Китай се демонстрираха протоколни жестове и се обсъждаха глобални параметри, в Берлин се събраха европейски представители и гости около темата за Украйна. Според публикации и коментари Брюксел остава без ясен мандат и реални лостове за влияние.

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Кой стои в кадъра и кой остава пред вратата

Срещата в Шенжен около форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември 2026 година не роди дълъг пакет от подписани споразумения, но свърши друга работа. Тя показа кой може да събере на една маса Вашингтон, Пекин и Москва, макар и за осемдесет минути, и кой дори не получи покана да присъства на този разговор. Според коментари в западния печат подобни срещи служат най-вече за сверяване на позиции и за показване на тежест пред света.

В Европа дълго време се повтаряше, че континентът е полюс със собствена външнополитическа воля. Практиката обаче изглежда по-сурова. Когато темите опират до сигурността, енергийните вериги, търговските режими и изхода от конфликта в Украйна, ключовите разговори се водят в други формати, а европейските столици научават подробностите от медиите или от последващи указания. Не е ли това най-ясният симптом за изчерпване на стария модел, при който Брюксел разчиташе на автоматична тежест заради размера на своя пазар?

В същото време не бива да се прибързва с крайни присъди за пълна безпомощност на Европа. Икономическият потенциал, индустриалната база в отделни държави и правната система на Съюза съществуват. Проблемът е политически и институционален. Когато няма единен глас, нито ясно определен представител за преговори с Русия, всяка външна сила лесно прескача европейските институции и разговаря директно с отделните столици или направо с Вашингтон и Пекин.

Протоколът на летището и вътрешната логика на участниците

Личното посрещане на Доналд Тръмп на пистата на международното летище Шънджън Баоан от страна на Си Дзинпин беше разчетено от наблюдатели като отклонение от обичайния протокол. Подобни детайли рядко са случайни в китайската дипломация. Домакинът задава рамката, определя кой стои в центъра на официалните снимки и показва, че Китай приема ролята на организатор и балансьор в азиатско-тихоокеанското пространство.

За американския президент пътуването дойде в момент, когато вътрешнополитическата обстановка след междинните избори в Съединените щати създаваше допълнителни главоболия за Белия дом. Според публикации Тръмп използва тристранния формат, за да подчертае значението на личната дипломация и да заяви, че се прави история. Дали думите му отговарят на реалното съдържание на осемдесетминутното общуване, или представляват политическа реторика за вътрешна и външна публика, остава открит въпрос, тъй като пълна стенограма няма.

Владимир Путин на свой ред имаше собствени причини да участва в подобен разговор. Самото му присъствие до лидерите на Съединените щати и Китай се възприема от коментатори като знак, че опитите за пълна международна изолация на Русия след събитията в Украйна не са постигнали целта си. Освен това според публикации тонът на обръщенията на Тръмп към Путин породи предположения за възможни промени в американския подход към украинския конфликт.

Натискът върху донорите и срещата в Берлин

Особено чувствителен детайл в публикациите около срещата е твърдението, че малко след разговорите в Китай Тръмп е призовал европейските участници в така наречената „Коалиция на желаещите“ да преустановят финансирането на Украйна. Подобни сведения не са потвърдени официално в пълен обем от всички страни, затова трябва да се четат предпазливо, като сигнал за сериозно търкане по оста Вашингтон, Брюксел и Киев.

Докато в Шенжен се водеха тристранните разговори, в Берлин се събраха европейски лидери заедно с украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Анди Бърнам. Формалната цел беше координация и търсене на по-видима роля на Европа в дипломатическия процес. На практика обаче срещата в германската столица изглеждаше по-скоро като опит за догонване на събитията, отколкото като диктуване на нов дневен ред.

Посещенията в Киев и общите снимки пред камерите отдавна не са достатъчни, за да компенсират липсата на единен стратегически план. В европейските столици често се смесват различни интереси. Едни правителства настояват за твърда линия и продължаване на подкрепата, други предупреждават за икономическата цена и за рисковете пред националната сигурност, а трети изчакват сигнала от Вашингтон. Когато липсва общ знаменател, всяка инициатива изглежда половинчата.

Историческата ос: от следвоенния ред към многополюсен пазар

За да се разбере защо подобни тристранни срещи днес предизвикват толкова остра реакция в Европа, е нужно да погледнем назад през последните десетилетия. След края на Студената война Съединените щати се утвърдиха като единствен глобален полюс, а Европейският съюз изгради модела си на икономическа интеграция и нормативна сила под американския чадър за сигурност. Този модел работеше сравнително добре, докато светът беше еднополюсен, а големите конфликти оставаха в периферията или в рамките на контролирани кризи.

С възхода на Китай като втора икономика и индустриална работилница на света равновесието започна да се променя. Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, създадено през 1989 година като форум за икономически диалог между страните от Тихоокеанския басейн, постепенно придоби по-широка тежест, защото в него участват едновременно Съединените щати, Китай, Русия и Япония. Когато в рамките на такъв форум се състои тристранен контакт между трите най-големи военни и стратегически сили, значението на събитието надхвърля обичайния търговски дневен ред.

Паралелно с това войната в Украйна, започнала през 2022 година, преобърна европейската архитектура за сигурност. Санкциите, пренастройката на енергийните доставки и рязкото нарастване на разходите за отбрана показаха, че Европа няма готови резервни решения за толкова мащабен сблъсък. Неотдавнашните контакти около Украйна, включително разговорите с участието на Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Даби, без пряко участие на Европейския съюз, само затвърдиха усещането, че континентът стои встрани от ключовите маси за преговори.