/Поглед.инфо/ В популярните четива преходът от маймуна към човек често се описва като триумфален марш към симфониите и космоса. Ако обаче погледнем костните останки в Източноафриканския рифт и сметнем калорийния баланс на ранните хоминиди, картината изглежда доста по-мрачна. Човекът не е венец на природата, а поредица от принудителни анатомични компромиси, направени под натиска на сушата, глада и хищниците. За всеки милиметър мозъчна кора предците ни са платили с изкривени гръбнаци, смъртоносни раждания и пълна физическа безпомощност. Ето как суровата механика на оцеляването превърна един посредствен горски примат в доминиращ хищник, без да му даде нито нокти, нито бързина.

Популярната наука обича да представя появата на съвременния човек като логичен, почти предначертан възход към разума, изкуството и технологиите. Когато обаче човек прекара достатъчно време над антропологичните доклади, костните измервания от Олдувай и палеоклиматичните графики, този романтичен ентусиазъм бързо изветрява. В природата нищо не се дава даром и нито една мутация не се случва с мисъл за бъдещи симфонии или космически полети. Всичко, което днес наричаме човешко, е резултат от тежки инженерни компромиси в тялото ни, наложени от променящия се климат, хроничния недостиг на калории и чистия страх да не бъдеш изяден преди свечеряване. Ако разгледаме петте класически фактора, които отделят рода Homo от останалите примати, през призмата на суровата физиология и ресурсите, ще видим една доста по-малко героична, но далеч по-убедителна история за това как се оцелява в саваната, когато нямаш нито зъбите на леопарда, нито скоростта на антилопата.

Механиката на изправения вървеж и цената на освободените ръце

Слизането от дърветата изобщо не е било акт на дързост, а класическо принудително изселване. Преди около шест милиона години тектоничните размествания в Източна Африка издигат планини, които спират влажните въздушни течения от Индийския океан. Гъстите тропически гори започват да се разкъсват и да отстъпват място на открити тревисти пространства. За един горски примат това означава логистична катастрофа, защото хранителните ресурси вече не висят над главата му на разстояние една ръка, а са разпръснати на километри в открито поле, където дебнат саблезъби котки и хиени. В този контекст изправянето на два крака, което виждаме още при ранни форми като сахелантропа и австралопитеците, решава чисто енергиен и термичен проблем. Когато стоиш вертикално под екваториалното слънце, ти излагаш на преките лъчи само темето и раменете си, вместо целия гръб, което драстично намалява нуждата от вода за охлаждане. Освен това двуногото придвижване при дълги преходи се оказва значително по-икономично от ходенето на кокалчетата на пръстите, характерно за шимпанзетата.

Разбира се, природата веднага си събира вересиите за тази нова походка. Човешкият скелет е проектиран за четири опорни точки и когато го изправиш насилствено под прав ъгъл, гравитацията започва да руши конструкцията отвътре. Всички дискови хернии, разширени вени, хемороиди и сринати сводове на стъпалата, от които страда съвременното човечество, са пряко наследство от този преход, завършен функционално едва при Homo erectus преди около два милиона години. Освобождаването на предните крайници обаче дава на този бавен и уязвим примат възможността да носи тежести на дълги разстояния – храна, вода, пръчки, камъни и собствените си безпомощни малки. Наличието на свободни ръце само по себе си не те прави инженер, но ти позволява да пренасяш ресурси от точка А до точка Б, което в условията на оскъдната савана е разликата между живота и гладната смърт.

Анатомията на захващането и капанът на оръдията на труда

Дълго време в учебниците се твърдеше, че противопоставящият се палец е уникална човешка патентна заявка, но всеки, който е наблюдавал шимпанзе или бонобо, знае, че те също имат противопоставящи се палци, с които отлично белят плодове и държат клони. Разликата не е в самото наличие на палеца, а в неговата дължина, в ъгъла на ставата при китката и в плътността на мускулните влакна в основата на дланта. При шимпанзето палецът е къс и слаб спрямо дългите, извити пръсти, адаптирани за висене по клоните. При ранните представители на рода Homo пръстите се скъсяват и изправят, а палецът става по-дълъг и мощен, което позволява така наречения прецизен захват – способността да притиснеш силно върха на палеца към възглавничките на останалите пръсти. Без тази чисто механична промяна в сухожилията никой никога не би могъл да удря един кремък в друг под точен ъгъл, без да си счупи пръстите при отката.

Тук обаче се появява едно сериозно аналитично съмнение, което палеоантрополозите обсъждат от десетилетия. Първите груби каменни сечива от олдувайската култура, датирани на около два милиона и шестстотин хиляди години, изобщо не са служили за лов на едър дивеч, както романтично си ги представяме. С такъв примитивен остър камък не можеш да убиеш бивол; можеш само да изстържеш остатъците от сухожилия по костите, оставени от лъвовете, или да счупиш бедрена кост, за да изсмучеш богатия на мазнини костен мозък. Човекът в началото на своята технологична ера не е бил смел ловец, а ефективен лешояд, който с помощта на своята нова китка е успявал да отвори консерви от кост и хрущял, недостъпни за челюстите на хиените. Тази ниша изисква прецизна координация между окото и ръката, което постепенно започва да пренарежда двигателните центрове в кората на главния мозък.