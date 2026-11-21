/Поглед.инфо/ В учебниците по биология еволюцията изглежда като подреден парад, но в палеонтоложките архиви и скалните отпечатъци картината е доста по-мръсна и логистично сложна. Днес генетиката категорично твърди, че насекомите не са произлезли от многоножките, както се смяташе десетилетия наред, а от ракообразните. Това обаче е само половината от сметката. Когато проследим родословното дърво назад към основата, се оказва, че самите ракообразни са издънка на многоножките, които първи са решили инженерен проблем, без който сухоземният живот би бил невъзможен: създаването на твърди челюсти за дъвчене и трахейна система за дишане на въздух. Още по-любопитно е, че първите постоянни заселници на континентите през силура са били именно стоножките – не заради някакво еволюционно съвършенство, а заради своята структурна примитивност, която се оказала идеална за бруталните условия на ранната Земя.

Когато в научните среди се заговори за произхода на насекомите, днес почти никой не смее да противоречи на молекулярните биолози. Данните от секвенирането на генома са безпощадни и поставят насекомите в един общ клон с ракообразните, известно като Панкрустацеа. В съвременните подводни пещери, например в Карибския басейн или край бреговете на Австралия, все още се срещат ремипедии – слепи, червеобразни ракообразни, които визуално са почти неразличими от стоножките, но генетично са най-близките живи роднини на пеперудите и бръмбарите. Тук обаче се появява една класическа интелектуална мъгла. Ако насекомите са еволюирали от ракообразни, откъде са се взели самите ракообразни? Когато отворим дебелите справочници по сравнителна анатомия и палеонтология на членестоногите, виждаме, че в основата на групата на мандибулатите стоят именно многоножките. Те са първите, които са модифицирали предните си крайници в мандибули – твърди, сдвоени челюсти, способни да раздробяват груба органична материя, вместо просто да прецеждат тиня. По-късно този чертеж е наследен както от раците, така и от насекомите, докато хелицератите, към които спадат паяците и скорпионите, са тръгнали по съвсем различен път без истински челюсти, а изчезналите трилобити са си измайсторили нещо подобно, но по независима линия, която е приключила в задънена улица преди стотици милиони години.

Самият термин „стоножки“ в ежедневния език е удобна, но научно неточна закръглена величина. В систематиката става дума за подтип Мириапода, разделен на четири основни класа: диплоподи, хилоподи, симфили и пауроподи. Последните два класа включват микроскопични, слепи обитатели на почвата, чиято древна история ни е известна предимно от случайни находки в палеогенски кехлибар, където са застинали като в смолисто архивно гробище. Истинските тежки играчи са хилоподите – хищните сколопендри с техните отровни максилипеди, и диплоподите – същинските многоножки, при които всеки видим пръстен на тялото всъщност е резултат от сливането на два сегмента и носи два чифта крака. Общата черта на цялата тази група, която я отличава от почти всички останали членестоноги, е пълната липса на фиксиран план за броя на сегментите. Докато насекомите строго се придържат към три гръдни сегмента с шест крака, а паяците към осем крака, многоножките действат на принципа на безкрайното конвейерно добавяне. Почвеният вид Евмелипес персефоне, открит в сондажи на десетки метри дълбочина в Западна Австралия, притежава хиляда триста и шест крака. Причината е в механизма на развитието, наречен анаморфоза: малките се излюпват от яйцето само с три двойки крака, а при всяко следващо линеене към задната част на тялото се пришиват нови сегменти, докато животното е живо и има какво да яде.

Тази биологична особеност върви ръка за ръка с почти пълна слепота. С изключение на някои хилоподи, които имат примитивни струпани очички, и гигантските изчезнали артроплеври, за които наскоро изследвания на вкаменелости от Франция показаха, че са имали сложни очи на подвижни стъбла, огромното мнозинство многоножки живеят в пълен мрак. При много съвременни видове дори липсват гените, отговорни за синтеза на светлочувствителни пигменти. За генетиката това е отрезвяващ шамар по ентусиазма около бързото „разчитане на кода на живота“. Геномът на една обикновена многоножка съдържа около триста милиона базови двойки и близо петнадесет хиляди кодиращи гена, но учените имат ясна представа какъв точно физически белег управляват едва около хиляда от тях. Останалото е тъмна материя, която работи безотказно в почвата вече стотици милиони години без нужда от човешки обяснения, както вече отбелязахме в предишния ни анализ за подводните пещери и скрития произход на насекомите.