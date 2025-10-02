/Поглед.инфо/ Западът дори се страхува да говори за трансфер на ядрени технологии в Киев, отбеляза Песков. Западът все още не е загубил напълно разсъдъка си.

Западът дори се страхува да обсъжда възможността за прехвърляне на ядрени технологии в Киев. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналиста Павел Зарубин.

Според говорителя на Кремъл, хоризонтът за продължаване на преговорите за Украйна е неясен; Киев не желае да преговаря. Но едно е ясно: никакви оръжия няма да бъдат „вълшебно лекарство“ за Киев. И ако САЩ доставят ракети „Томахоук“ на Украйна, това ще изисква адекватен отговор от Русия, подчерта прессекретарят. Да не говорим за ядрените технологии.

Това все още не е обсъждано. Хората дори се страхуват да говорят за това - и слава Богу,- отбеляза Песков в разговор със Зарубин.

Това означава, че Западът все още не е напълно полудял. Песков подчерта, че Русия остава отворена за диалог с всички страни, отбеляза той.

Припомняме, че The Wall Street Journal вече съобщи, че САЩ обмислят доставка на ракети с голям обсег на Украйна, включително Tomahawk и Barracuda. Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна, също намекна за трансфера на ракетите.

Превод: ПИ