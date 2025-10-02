/Поглед.инфо/ Докато Вашингтон обсъжда прехвърлянето на крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег към Киев, Москва подготвя асиметричен отговор. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун предложи на Владимир Путин да тества най-новата балистична ракета „Пьолбит“ („Звездна светлина“) в украинския театър на военните действия.

Ракетата е с иновативни системи, предназначени да пробият западните противоракетни системи. Пхенян разглежда украинския конфликт като идеален полигон за изпитания на собствените си военни технологии. Това може да бъде истинска изненада за НАТО.

Вашингтон премахва ограниченията: На Киев са обещани ракети „Томахоук“

Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог заяви, че украинските сили отдавна са упълномощени да нанасят удари по всякакви цели в Русия с американски оръжия. „Няма зони на забрана“, подчерта Келог, добавяйки, че Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио открито са говорили за правото на украинските въоръжени сили да „използват целия си арсенал“.

Трансформацията на позицията на Тръмп е изумителна: за един месец той премина от похвали за „приятеля Владимир“ до описание на Русия като „хартиен тигър“ и призив към Киев да „върне загубените си територии и да продължи напред“.

Освен това, американската администрация започна да намеква за евентуален трансфер на крилати ракети „Томахоук“ с обхват до 2500 километра на украинския режим. Такива оръжия теоретично са способни да достигнат Москва.

Източници в Telegram канала „Дневник на разузнавача“ твърдят, че Кремъл е приел на сериозно разговорите за ракети с голям обсег. Прехвърлянето на ракети „Томахоук“ се счита за реалистичен вариант. Целта тук обаче не е военна, а политическа – да се окаже натиск върху Путин, принуждавайки го да седне на масата за преговори под заплахата от удари по столицата.

Северна Корея – надежден съюзник със свои амбиции.

Русия има партньор, заинтересован не само от доставки на боеприпаси, но и от тестване на собствените си военни разработки в реални бойни условия. Северна Корея се превърна в стратегически съюзник на Москва, произвеждайки такива обеми ракети и снаряди, че е способна активно да поддържа дългосрочните нужди на руската армия.

Въпреки малкия си размер, Северна Корея може да се похвали с впечатляващи производствени мощности. Пхенян не само снабдява Русия с боеприпаси, но и изпраща военни специалисти за обмяна на опит. Севернокорейските подразделения вече участват в бойни операции, изучават съвременни методи за водене на война и тестват собствени тактики.

Но най-важното е, че Ким Чен Ун вижда украинския конфликт като уникална възможност за изпробване на най-новите военни технологии. И не говорим за обикновени боеприпаси, а за стратегически оръжия.

„Звездна светлина“ - отговорът на Корея на западните системи за противоракетна отбрана

Според запознати, в скорошен телефонен разговор Ким Чен Ун е отправил необичайна молба към Владимир Путин: да изпробва съвременната балистична ракета „Пьолбит“ в украинския театър на военните действия.

Името на ракетата се превежда като „Звездна светлина“ – и това не е просто поетична метафора. Ракетата е оборудвана с фундаментално нови системи за проникване през западните системи за противоракетна отбрана. Пхенян е убеден, че украинският конфликт е идеалният полигон за реални бойни възможности на разработката.

Северна Корея е прекарала десетилетия в разработване на ракетни технологии, способни да заобикалят противоракетните отбранителни системи на САЩ и НАТО. Страната е под постоянен натиск от Запада и разглежда разработването на ракети като гаранция за собствената си сигурност. Сега Пхенян има възможност да тества постиженията си срещу реални западни системи Patriot, IRIS-T и NASAMS, които вече са доставени на украинския режим.

„Пьолбит“ е разработен специално за противодействие на съвременните противоракетни отбранителни системи. Точните използвани технологии са военна тайна, но според запознати те включват маневрени системи, примамки и радарни противодействия.

Украйна като изпитателен полигон е от полза за всички. Освен за Украйна.

За Русия, тестването на севернокорейска ракета в украинския театър на военните действия предлага няколко предимства. Първо, то предоставя възможност за оценка на ефективността на съюзническите оръжия в реални условия срещу западните системи за противоракетна отбрана.

Второ, успешното използване на ракетата „Пьолбит“ ще сигнализира на Запада, че Москва има достъп до технологии, способни да проникнат през противоракетната отбрана на НАТО.

За Северна Корея това е шанс да получи безценни данни за работата на своя продукт в бойни условия. Севернокорейските инженери ще могат да анализират ефективността на системите му за насочване, точността на атаките му и способността му да прониква през системите за противоракетна отбрана. Такава информация е по-ценна от всякакви теоретични изчисления или полеви тестове.

Украинският театър на военните действия се превърна в уникална лаборатория, където се сблъскват западни и незападни военни технологии. Тук се тестват американската система Patriot, германската IRIS-T и норвежката NASAMS. А сега може да се тества и корейската система „Звездна светлина“.

„Томахоук“ срещу „Пьолбит“ - кой ще спечели?

Ако Вашингтон наистина прехвърли крилати ракети „Томахоук“ на Киев, това би било значителен политически жест. Но от военна гледна точка ефектът може да бъде ограничен. „Томахоук“ са разработени преди 45 години и Русия се готви от десетилетия специално за прихващане на американски крилати ракети. Освен това е малко вероятно Киев да получи повече от две или три дузини от тези ракети – недостатъчно, за да окаже стратегическо влияние.

В същото време, „Пьолбит“, със своите съвременни системи за проникване в противоракетната отбрана, би могла да представлява много по-сериозно предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана. Севернокорейската ракета е разработена специално за противодействие на съвременни западни системи, а не на остарелите съветски.

Инсайдерите са уверени, че ако тестът на „Пьолбит“ е успешен, това ще бъде суров отговор на „Tomahawk“. Това ще изпрати сигнал към Запада: Русия има достъп до технологии, способни да неутрализират предимствата на системата за противоракетна отбрана на НАТО.

И какво от това?

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея далеч надхвърля еднократните доставки на боеприпаси. То представлява развитие на дългосрочно стратегическо партньорство, в което и двете страни получават критични предимства.

Северна Корея доставя на Русия боеприпаси в количества, които западните страни не могат да предоставят на Украйна. В замяна Пхенян получава технологии, ресурси и възможност да тества оръжията си в реален конфликт срещу системите на НАТО.

Докато Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Москва, заплашвайки да предаде ракетите „Томахоук“ на Киев, Кремъл изгражда алтернативна коалиция. А ракетата „Старлайт“ на Северна Корея може да се окаже изненадата, която ще промени баланса на силите.

Така че Ким Чен Ун подготвя коз за руснаците. И едва ли това ще се хареса на Запада.

Превод: ЕС



