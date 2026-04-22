/Поглед.инфо/ На 21 април японското правителство официално измени „Трите принципа за трансфер на отбранително оборудване“ и насоките за тяхното прилагане. По този начин се позволява износът на смъртоносни оръжия, с което японските десни сили започват да „търгуват с война“.

Проучване на CGTN сред интернет потребители от цял свят показва, че 82,5% от анкетираните са на мнение, че стремежът на японските десни сили към „ремилитаризация“ е силно подобен на логиката на японската милитаристка експанзия преди Втората световна война. Тези действия отново ще поведат страната по изключително опасен път.

В проучването 86,2% критикуват японското правителство за сериозното нарушение на разпоредбите на документи с международноправен характер като „Декларацията от Кайро“, „Потсдамската декларация“ и „Актът за капитулацията на Япония“, както и на японската конституция. 85,1% посочват, че различните опасни тенденции, свързани с военната експанзия на Япония, показват, че японските десни сили насочват политиката за сигурност към по-офанзивна и експанзионистична посока, което представлява нова реална заплаха за безопасността в Азиатско-тихоокеанския регион.

86,8% от анкетираните призовават международната общност да се противопостави решително на опасните тенденции на „новия милитаризъм“ в Япония, за да защити съвместно постигнатите резултати от победата във Втората световна война и следвоенния международен ред.

Проучването беше публикувано на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език и в рамките на 24 часа привлече 4495 интернет потребители.