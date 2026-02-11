/Поглед.инфо/ Напоследък видеоклипове, показващи китайския начин на живот, стават изключително популярни в големите световни социални медии.

Дори излезе официална тенденция, наречена „Ставам китаец“.

Привлекателността на Китай като глобалната туристическа дестинация продължава да нараства. С наближаването на Годината на Коня тази възходяща тенденция продължава. Видеоклипове и снимки, показвайки „празнуването на Китайската нова година в Китай“ събират много гледания онлайн. Все повече чуждестранни туристи избират да се впуснат в китайското културно преживяване, потопено в празничната атмосфера на идващия Пролетен фестивал.

Нарастващата популярност на този тренд сред международните туристи се дължи в голяма степен на безвизовата политика за страната, позволяваща по-удобно пътуване за кратки периоди от време. До 2025 г. броят на страните, ползващи се с едностранно безвизово пътуване до Китай, се увеличи до 48, а броят на страните с реципрочни безвизови споразумения е 29.