/Поглед.инфо/ На 10 февруари говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на пресконференция, че Иран ще отговори с опустошителни ответни мерки ако бъде подложен на военна агресия от която и да е страна. Той подчерта, че досега всяка израелска акция изисква координация и сътрудничество със Съединените щати. Следователно, ако се случат такива „злонамерени“ действия ще има сериозни последствия.

По отношение на разговорите, проведени от иранско-американската делегация в оманската столица Маскат на 6 февруари, Багаи посочи, че двете страни са постигнали консенсус за продължаване на дипломатическия процес, което само по себе си е много важно. Но положителните дискусии са безсмислени, ако не се превърнат в действия от страна на ответното правителство.

По отношение на новите санкции, наложени от САЩ на Иран след преговорите, Багаи заяви, че това показва фиксирането на Америка върху използването на икономически лостове за оказване на натиск върху други нации, но такъв натиск и заплахи нямат никакъв ефект върху Иран.