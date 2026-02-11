/Поглед.инфо/ Наближава традиционния китайски празник Пролетния фестивал, генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин днес се събра с лидерите на централните комитети на демократичните партии, Общокитайската федерация на промишлеността и търговията и безпартийните членове в Пекин, за да отпразнуват заедно Пролетния фестивал. От името на Централния комитет на ККП Си Дзинпин отправи искрени поздрави и най-добри пожелания към присъстващите, както и към всички членове на Обединения фронт.

Той отбеляза, че през изминалата година са постигнати плодотворни резултати в областта на многопартийното сътрудничество и подчерта, че 2026 г. е началната година на 15-ия петгодишен план за социално и икономическо развитие. Си Дзинпин изрази надежда, че демократичните партии, Общокитайската федерация на промишлеността и търговията и безпартийните членове, ще изпълняват активно своите задължения и отговорности, като се съсредоточат върху изпълнението на решенията и плановете на ЦК на ККП и се стремят да дадат нов принос.