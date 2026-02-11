/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 10 февруари, че по въпроса за Украйна руската страна търси диалог и възнамерява да работи за решение на основата на постигнатия консенсус по време на срещата между президентите на Русия и САЩ в Аляска.

Лавров посочи, че Русия ще продължи усилията си за изграждане на многополюсен световен ред въз основа на целите и принципите на Устава на ООН. Страната също твърдо ще се противопоставя на двойните стандарти, задкулисните практики, неоколониализма и хегемонизма.

Той добави, че Москва ще продължи да отдава приоритет на развитието на стратегическите партньорства с Китай, Индия, Бразилия, Египет и Южна Африка, както и заедно с такива съмишленици ще ускори създаването на механизми за търговско-инвестиционно, валутно-финансово и логистично сътрудничество, способни да противодействат на санкции.