/Поглед.инфо/ През 2025 г. брутният национален доход (БНД) на Хонконг се е увеличил с 4,6% спрямо предходната година до 3 666,2 млрд. хонконгски долара (около 467,85 млрд. щатски долара) по текущи пазарни цени, съобщи във вторник Отделът за преброяване и статистика на правителството на Специалния административен район Хонконг.

БНД на Хонконг обозначава общия доход, спечелен от жителите на Хонконг от различни икономически дейности. Данните показват, че през 2025 г. БНД на Хонконг надвиши местния брутен вътрешен продукт (БВП) от 3 331,8 млрд. хонконгски долара с 334,4 млрд. хонконгски долара.

След отчитане на ефекта от промените в цените, БНД на Хонконг се е увеличил с 3 процента в реално изражение през 2025 г. спрямо 2024 г. През четвъртото тримесечие на 2025 г. БНД на Хонконг се е повишил с 5,1 % в реално изражение в сравнение с предходната година, докато БВП за същия период е нараснал с 3,8% в реално изражение.