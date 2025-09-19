/Поглед.инфо/ На 19 септември Държавният съвет на Китай публикува бялата книга за постиженията на Китай в насърчаването на цялостното развитие на жените.

В нея се съдържат пет основни части, които разглеждат напредъка на Китай в развитието на кариерните пътища на жените, всестранното женско развитие, резултатите от модернизацията за жените, както и приноса на Китай към глобалното развитие на правата на жените.

В документа се подчертава, че жените са пионери на човешката цивилизация и двигатели на социалния прогрес. Човечеството е извървяло труден и необикновен път в стремежа към равенство между половете и пълноценното развитие на жените.