/Поглед.инфо/ Китай очаква да работи заедно с Европейската комисия за разрешаване на взаимните опасения чрез диалог и консултации, като по този начин създаде отворена и стабилна пазарна среда за индустриите от двете страни, заяви на пресконференция в четвъртък говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун.

Коментарът му бе по повод испански доклади, които предполагат, че европейските свиневъди в крайна сметка ще „платят сметката“ за проблемите, предизвикани първоначално от търговското напрежение в автомобилния сектор.

Антидъмпинговото разследване на Китай срещу вноса на свинско месо и продукти от Европейския съюз започна в отговор на искане от местни производители и се провежда в пълно съответствие с китайските законови процедури и правилата на Световната търговска организация, като правата на всички страни са напълно защитени, заяви Хъ Ядун. По думите му, „предварителното решение е взето обективно, справедливо и безпристрастно“, добавяйки, че „разследването ще продължи да се развива в съответствие със законите и разпоредбите“.

„Китай винаги е използвал мерки за търговска защита с благоразумие и сдържаност“, каза Хъ Ядун, добавяйки, че Пекин не е започвал никакви първоначални разследвания срещу ЕС тази година и е взел решения само по три случая. „Това е в рязък контраст с ЕС, който тази година инициира седем първоначални разследвания, насочени към китайски продукти, което представлява близо 40 процента от общия брой на външно насочени търговски разследвания на ЕС. По-специално в антисубсидийното дело срещу вноса на електромобили, ЕС избра да започне разследването самостоятелно – без официално заявление от местната индустрия“, подчерта говорителят.

Хъ Ядун посочи, че процесът на разследване и заключенията на ЕС са били „неразумни и несъответстващи на изискванията“, а с мерките за търговска защита „се злоупотребява въз основа на спекулации за заплаха от вреда“.

„Въпреки това, при прилагането на консенсуса, постигнат при последната среща на лидерите на двете страни, Китай последователно демонстрира изключителна искреност, като участва в над 20 кръга консултации с европейската страна, стремейки се да намери взаимно приемливи решения. Диалогът и сътрудничеството представляват споделеното желание на индустриите и общото очакване на нашите народи. Ангажиментът на Китай за открито сътрудничество остава непоколебим, а принципът за решаване на проблеми чрез диалог и консултации остава непроменен“, каза в заключение говорителят.