/Поглед.инфо/ Латинска Америка не е ничий заден двор и има право самостоятелно да избира пътя на своето развитие и партньорите за сътрудничество, заяви в четвъртък говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен.

Коментарът му бе по повод публикации от миналата седмица в „Икономист“ и „Ню Йорк таймс“, в които се посочва, че Съединените щати са възприели агресивна политика на натиск върху латиноамериканските страни тази година, твърдейки, че изтласкват „експлоататорските практики“ на Китай в опит да защитят регионалната сигурност и стабилност.

В публикациите пише, че Съединените щати принуждават страни в Латинска Америка да ограничат или дори да прекъснат връзките си с Китай, но не предлагат много в замяна. Санкциите, митата и използването на военна сила от страна на САЩ тласкат региона по-близо до Китай.

„Коментарите за пореден път показват, че принудата, натискът и тормозът само отблъскват страните и все по-рядко няма да работят“, каза Лин Дзиен, добавяйки, че Китай и Латинска Америка са „добри приятели и добри партньори, чиито отношения се основават на равенство, взаимна полза и общо развитие“.

„Откритостта, приобщаването и сътрудничеството, от което печелят всички, са отличителен белег на сътрудничеството между Китай и страните от Латинска Америка и Карибите. По-тясното партньорство е избор на китайския и латиноамериканските народи и служи на общия интерес и на двете страни“, каза говорителят.

Той призова Съединените щати „да спрат да ги принуждават да избират страна, да спрат да се намесват във вътрешните им работи и да направят повече, за да допринесат за тяхното развитие и просперитет, вместо да се намесват и да сеят раздори“.

„Опитите за нарушаване на приятелството и взаимноизгодното сътрудничество на Китай с Латинска Америка няма да успеят“, категоричен бе той.