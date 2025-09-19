/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на проф. Нако Стефанов с Яков Йосифович Кедми е посветена на основния антагонист на САЩ в текущия момент - Китайската народна република/КНР/. През 80-те и 90-те години на ХХ век Китай се сближава толкова много със Съединените щати, че двете страни са наричани „Кимерика“.

Как се получава, че „Поднебесната“ се превръща в ключов съперник на Вашингтон след „глобалната криза“ от 2008-2010 г.? Има ли някакви грешки на САЩ или някакви уловки от страна на Китай за да се създаде тази ситуация? Както винаги Яков Кедми има своето нестандартно, но изключително логическо виждане по засегнатата тема.

Яков Йосифович Кедми е политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел. Днес той е известен геополитически анализатор с независимо гледище по-най-парливите глобални проблеми.

Яков Йосфович Кедми отбелязва, че ако желаем да разберем днешния Китай трябва да се върнем много, много назад в историята Не бива да се забравя, че «Поднебесната» има най–дългия непрекъснат исторически път в света, какъвто няма друга цивилизация. Тъй като Китай е държава–цивилизация, която в миналото има върхове, но има и падения.

XIXвек става векът на падението на Китай със сриването на страната в пропастта на наркотизирането, организирано от Обединеното кралство и последвалите Опиумни войни. И китайското стопанство и общество, които дотогава са първите в света по развитие буквално за няколко десетилетия стават бледа сянка, на това което са били.

Сун Ятсен става човекът, който създавайки Гоминдана/Националстическата партия на Китай/, тръгва да се бори за възраждането на страната. Но ще мине доста време докато тази мечта на китайците ще започне да се осъществява. Силата, която ще извърши това е Китайската комунистическа партия/ККП/, също родила се от ръкава на Гоминдана.

Със създаването на КНР през 1949 г. начело с Мао се тръгва по този път, изпъстрен с препятствия, грешки и заблуждения. Но посоката е вярна – трябва да се работи упорито за да може селски Китай да стане съвременно урбанизирано общество. За да се осъществи мечтата за възраждане на Китай. На тази цел са подчинени реформите, започнати в края на 70-те години на ХХ век.

След «перестройката» СССР престава да съществува. Част от китайската младеж, когато Горбачов посещава Китай, излизат с лозунги за «перестройка» по горбачовски образец. Но ръководството начело с Дън, водено от традицията да не се вкарва «Поднебесната» в хаос, не тръгва по тази линия. Още в предходния период, използвайки умело противоречията «САЩ – СССР» Пекин тръгва да привлича западни инвестиции, но и технологии в рамките на възраждане на пазарно стопанство и допускане на многообразие на формите на собственст. Но държавата, под надзора на ККП остава. Остава за да следи личните и групови интереси да не влизат в противоречие с националните. А краткия срок на действие на пазара да не пречи на осъществяване на дългосрочните цели. Това е днешен Китай, който вече не може да бъде спрян за съществяване на великата мечта за възраждане на «Поднебесната».

Основни акценти от втората част на разговора:

Може ли да разберем днешен Китай ако не се «гмурнем» в дълбините на неговата история?

Падението на «Поднебесната» през XIX век – как и защо?

Кой е човекът в Китай, който пръв вдига знамето за възраждане на Китай?

Със създаването на КНР ли започва времето, когато Китай започва да се изправя и отърсва от униженията и паденията, изпитвани през предходните век и половина?

Запазва ли КНР вярната посока на развитие, въпреки допуснатите грешки, отклонения и заблуждения?

Каква е целта и същността на реформите, замислени и започнати в Китай в края на 70-те години на ХХ век?

