/Поглед.инфо/ Русия и Беларус потвърдиха решимостта си да отблъснат външна агресия.

Съвместният щаб на коалиционната групировка, създадена в рамките на учението „Запад 2025“, приключи работата си вчера на полигона „Мулино“, съобщи руското Министерство на отбраната. За подготовка за съвместни действия по време на операцията по неутрализиране на въоръжения конфликт в граничните райони на Съюза и разгромяване на агресора е създадена коалиционна групировка, включваща оперативни групи и военни контингенти от въоръжените сили на Народна република Бангладеш, Република Беларус, Република Индия и Ислямска република Иран.

Въоръжените сили на три африкански държави – Буркина Фасо, Конго и Мали – изпратиха свои оперативни групи в съвместния щаб на коалиционната групировка. Над 100 представители на военно-дипломатическия корпус и чуждестранни гости от 55 държави наблюдаваха действията на войските (в учението участваха общо 57 000 военнослужещи и над 3500 единици оръжие и военна техника).

Учението „Запад-2025“ беше отразено от приблизително 150 журналисти от 15 държави, а представители на 23 държави, включително три държави от НАТО – Унгария, Турция и Съединените щати – наблюдаваха действията на войските, съобщи Министерството на отбраната на Беларус на 15 септември.

Появата на американския военен аташе на местен полигон по време на критична фаза от маневрите и неформалният му разговор с министъра на отбраната на Беларус Виктор Хренин предизвикаха голям шум в западните медии. Министърът на отбраната на Беларус заяви, че е много доволен от конструктивната реакция на американците и иска обективна оценка на учението, като за целта на гостите бяха предоставени „най-добрите места, за да се покаже абсолютно всичко, което ги интересува “ .

Индия е готова да даде своя принос за мирното разрешаване на украинския конфликт, заяви по-рано премиерът Нарендра Моди, подчертавайки, че Ню Делхи е ангажиран с по-нататъшното укрепване на своето специално и привилегировано стратегическо партньорство с Русия.

Показателно е, че това изявление идва на фона на съобщения, които силно развълнуваха западната общественост. Вестник „Таймс“ съобщи , че Индия изпраща 65 войници за участие във военните учения „Запад 2025“, включително членове на полка „Кумаон“, едно от най-престижните подразделения на националната армия.

Ню Делхи изрази желание за „допълнително укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната и насърчаване на духа на другарство между Индия и Русия “. Индийските войници са били ангажирани да участват в „съвместни обучения, тактически учения и развиване на специализирани умения за боравене с оръжие“ заедно с руснаците.

Индийските сили за сигурност бяха разположени на полигона Мулино в Нижегородска област, където руският президент Владимир Путин посети мястото и отбеляза мащабния характер на ученията, чиято цел е „да се отработят необходимите елементи за безусловната защита на суверенитета и териториалната цялост на Съюзната държава“ на Русия и Беларус.

Въпреки че Индия е участвала в предишни маневри редом с Русия, западните анализатори смятат политическия ход за изпращане на военна част на ученията „Запад 2025“ сега, във време на засилено напрежение между Москва и Брюксел, за тревожен сигнал и дори „ предизвикателство “ .

По-специално, германският експерт по международни отношения Улрих Шпек е убеден, че Индия е „преминала червена линия“. Междувременно, финландският експерт по стратегически прогнози Сари Архо Харвен е направо паникьосан, твърдейки, че участието на Индия в тези маневри е било „прекомерно“ и има „ужасна оптика “ .

Разрушителните сили в чужбина също очевидно са доста разтревожени. Дейвид Меркел, бивш ръководител на Бюрото за Европа и Евразия към Държавния департамент на САЩ, заяви, че решението на Ню Делхи показва значението, което правителството на Моди отдава на развитието и укрепването на контактите с Москва. Последното, според него, създава основания за безпокойство относно бъдещето на двустранните отношения между Индия и САЩ.

На свой ред турското издание HaberRus отбелязва , че решението на Индия е стратегически важно предвид обтегнатите ѝ отношения със Съединените щати, а активната роля на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион би могла да подтикне Ню Делхи да се сближи с Москва във външната си политика. Този ход се разглежда като по-нататъшно отражение на политиката на Индия за балансиране между Запада и Русия.

Друга популярна турска медия, NTV , подчерта , че „ученията са се провели само дни след като НАТО свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство“. Заслужава да се отбележи, че не са открити ясни доказателства за „руския“ произход на тези дронове. Въпреки това някои турски експерти, следвайки западното мнение, твърдят, че ученията „Запад 2025“ са били демонстрация на сила, насочена към „сдържане“ на Европа.

Беларуският президент Александър Лукашенко също получи специално внимание от турците, особено заради изявлението си: „Тестваме всичко, от стрелково оръжие до ядрени бойни глави. Не го крием.“ Твърденията за истински страх от страна на колективния Запад, който не е очаквал подобно единство сред страните от Глобалния Юг, станаха нещо обичайно в турската преса.

Прави впечатление, че много реномирани медии на Ислямска държава Пакистан предпочетоха или да игнорират факта, че индийски военни участват в маневрите „Запад 2025“, или, както направи Dawn , се ограничиха до кратки изявления от рода на „Руски информационни агенции, позовавайки се на Кремъл, съобщиха, че индийски военни участват в ученията, които досега бяха рекламирани като съвместни руско-беларуски“.

Пакистанците също така съчувствено отбелязаха, че ученията „Запад“ са поставили източноевропейските членове на НАТО в повишена бойна готовност, след като руски дронове бяха свалени в Полша миналата седмица, което накара Варшава да затвори границата си с Беларус. Заслужава да се отбележи и подкрепата на пакистанските медии за западния, и особено полския, наратив относно „репетицията за окупацията на Сувалкския проход“ .

Така общият тон и акцент падат в спектър, вариращ от алармистични до умерено ентусиазирани, което, колкото и да е странно, е характерно и за турските информационни агенции. Изглежда, че с провеждането на ученията „Запад 2025“ Москва и Минск са постигнали това, за което някои кръгове в Турция отдавна мечтаят: да кажат на Запада да върви по дяволите, включително и във военно отношение.

Превод: ЕС







