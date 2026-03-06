/Поглед.инфо/ По време на 14-ата петилетка (2021-2025г.) брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай нарасна с 30%, а средната концентрация на фини прахови частици (PM2.5) спадна с 20%. Този успех в управлението на качеството на въздуха показва, че икономическото развитие и опазването на синьото небе могат да вървят ръка за ръка, постигайки печеливша ситуация.

Според официални данни през периода на 14-ата петилетка броят на градовете в Китай, отговарящи на стандартите за качество на въздуха, се е увеличил от 206 на 246, което е ръст от 20%. През 2025 г. средната концентрация на PM2.5 в 29-те града в страната с БВП над 1 трилион юана е била 27,8 микрограма на кубичен метър, което е не само по-добро от средното за страната, но и отбелязва значително подобрение през целия период на 14-ата петилетка.

"Подобряването на качеството на въздуха не е пречка пред икономическото развитие", заяви Ли Тиенуей, директор на Департамента по качеството на въздуха към Министерството на екологията и околната среда на Китай. Така през периода на 14-ата петилетка икономическото и социално развитие на Китай и подобряването на качеството на въздуха постигнаха печеливша ситуация.

Ли Тиенуей посочи няколко фактора как е постигнато това. Първо, подобряване на качеството на въздуха в неговия източник. През периода на 14-ата петилетка Китай ускори надграждането и повишаването на качеството в ключови индустрии. Насърчава се екологизирането и обновяването на транспортния сектор, като близо 30 милиона стари превозни средства с високи емисии бяха изведени от експлоатация, а пазарното проникване на нови енергийни превозни средства надхвърли 50%.

Второ, задълбочено прилагане на намаляване на емисиите в източника, функционално и системно намаляване на замърсители като летливите органични съединения (VOCs). Китай оформи най-голямата в света система за чисто въглищно електричество и стоманодобив.

Трето, непрекъснато повишаване на ефективността на управлението на замърсяването на въздуха. Постепенно се изгради научна и систематична система от стандарти за емисиите на замърсители на въздуха, като бяха създадени 1734 национални станции за мониторинг на качеството на въздуха, осигуряващи солидна база от данни за прецизно управление на замърсяването.

Въпреки постигнатите значителни резултати, на фона на нарастващото глобално затопляне, сложната и променлива международна ситуация и задълбочаващата се корекция на вътрешната икономическа структура, дългосрочният, сложен и труден характер на управлението на замърсяването на въздуха в Китай продължава да съществува.

Тази година е началото на 15-ата петилетка. Министерството на екологията и околната среда заяви, че ще се ръководи от новите стандарти за качество на въздуха, като основна цел ще бъде намаляването на концентрацията на PM2.5. Ще се положат големи усилия за насърчаване на трансформацията и надграждането на енергийната индустрия и транспортната структура, като непрекъснато се засилва прецизното и научно управление на замърсяването на въздуха, за да се насърчи цялостното подобряване на качеството на въздуха.

През 2026 г. Министерството на екологията и околната среда ще насърчи приемането на "План за действие за непрекъснато подобряване на качеството на въздуха (2026-2030г.)", изграждайки система за управление на атмосферната среда с китайски характеристики. Ще се задълбочи потенциалът за намаляване на замърсяването в ключови области и индустрии, като се насърчава висококачественото прилагане на трансформация за свръхниски емисии в ключови индустрии.

Ли Тиенуей заяви, че подобряването на качеството на въздуха през периода на 15-ата петилетка все още ще зависи от реалното прилагане на мерките за намаляване на емисиите. Необходимо е да се насърчава непрекъснатото намаляване на промишлените емисии на замърсители в ключови индустрии, да се задълбочи управлението на въглищата за битови нужди и подобряването на котлите и пещите, като стриктно се предотвратява връщането към използването на въглища за битови нужди. Ще се положат усилия за оптимизиране на ефективността на управлението, чрез подобряване и надграждане на неефективни или неизползвани съоръжения, укрепване на цялостното управление на всички етапи на VOCs и насърчаване на надграждането на клъстери от традиционни индустрии. Строго ще се разследват случаите на измами и нередности, за да се гарантира, че всички съоръжения могат да бъдат въведени в експлоатация и да дадат реален ефект.