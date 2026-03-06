/Поглед.инфо/ Следобед на 6 март генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин се срещна с членове на НК на КНПКС от „Китайска демократична партия на селяните и работниците“ и партията „Общество Дзюсан“, членове на НК на КНПКС от медицинските среди и кръговете за социално осигуряване, които присъстваха на Четвъртата сесия на 14-ия НК на КНПКС. Си Дзинпин участва в заседание на съвместната група, за да изслуша мненията и предложенията им.

Си Дзинпин подчерта, че Китай е социалистическа и развиваща се страна с огромно население и все още има голяма пропаст между градските и селските райони. „Изграждането на здрав Китай е системен проект и ние трябва да изхождаме от националните условия на страната. Изправени пред нарастващите разнообразни здравни нужди на хората е необходимо да се подчертаят ключови моменти, да се концентрират сили и ресурси за подобряване на системата на общественото здраве, изграждане на висококачествена и ефективна система за здравеопазване, насърчаване на здравословен и цивилизован начин на живот и предприемане на ефективни действия за неговото насърчаване, така че непрекъснато да постигаме нови резултати“, заяви китайският лидер и допълни, че е необходимо по-нататъшно задълбочаване на реформите, насърчаване на трансформацията и прилагането на постиженията на научните и техническите иновации, както и насърчаване на създаването на цифрова интелигентност в интерес на здравето на целия народ.