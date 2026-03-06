/Поглед.инфо/ Китай е постигнал значителен напредък в иновациите през 2025 г., като инвестициите в научноизследователска и развойна дейност са достигнали рекордните 3,92 трилиона юана (569 млрд. долара), или 2,8% от брутния вътрешен продукт. Това заяви министърът на науката и технологиите Ин Хъдзюн в кулоарите на годишната сесия на китайския парламент.

Разходите за фундаментални изследвания са достигнали близо 280 млрд. юана, което представлява 7,08% от общите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и за първи път този дял надхвърля 7%.

Сред технологичните постижения на страната са напредъкът в хуманоидните роботи, развитието на модели с отворен код в областта на изкуствения интелект и нови пробиви в полупроводниковата индустрия.

През 2025 г. Китай е одобрил и 76 нови иновативни лекарства, а стойността на лицензионните сделки за технологии е надхвърлила 130 млрд. долара.

Според правителствените планове за периода 2026-2030 г. Китай цели средногодишен ръст от поне 7% на инвестициите в научноизследователска дейност, както и създаването на три международни центъра за научно-технологични иновации.

През следващите пет години се очаква делът на основните индустрии на дигиталната икономика да достигне 12,5% от БВП.