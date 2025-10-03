/Поглед.инфо/ Експерименталният свръхпроводящ токамак за горяща плазма (BEST) – компактен термоядрен експериментален уред, който се изгражда в град Хъфей, провинция Анхуей – постигна важен етап с успешното монтиране на първия си ключов компонент, основата на Дюар, отбелязвайки напредък към първото в света производство на електричество от термоядрен синтез.

Термоядрената енергия, често определяна като „идеалният краен енергиен източник“, цели да възпроизведе процеса на ядрен синтез, който захранва Слънцето. За разлика от предишни експериментални установки, BEST е проектиран да демонстрира реално „горене“ на деутериево-тритиева плазма.

В сърцето на BEST стои основата на Дюар – ключов компонент, който функционира като гигантски високовакуумен термос. Той изолира свръхпроводящите магнити, които трябва да работят при минус 269 градуса по Целзий, позволявайки им да задържат плазма, нагрята до над 100 милиона градуса.

Основата на Дюар служи като фундамент на BEST и в крайна сметка ще поддържа над 6000 тона оборудване. С тегло над 400 тона, диаметър около 18 метра и височина 5 метра, основата е не само най-тежкият единичен компонент от основната структура на BEST, но и най-големият вакуумен компонент, произвеждан някога в областта на термоядрения синтез в Китай.

След успешното монтиране на основата на Дюар, останалите важни компоненти на машината постепенно ще бъдат сглобени, а завършването на съоръжението BEST е планирано за края на 2027 г.