/Поглед.инфо/ Боксофисът на китайския документален филм от Космоса „Синята планета през илюминатор“ достигна 450 милиона юана. Той бе показан в редица страни като Великобритания, Пакистан, Нигерия и Мексико, привличайки голям интерес.

Филмът документира живота и работата на тайконавтите от мисията „Шънджоу-13“ Джай Джъган, Уан Япин и Йе Гуанфу по време на шестмесечния им престой в орбиталната станция „Тиенгун“.

Благодарение на ултрависоката 8К разделителна способност на камерата, с която е сниман, „Синята планета през илюминатора“ показва по възможно най-добрия начин великолепието на Вселената и детайлите на космическата станция.