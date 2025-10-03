/Поглед.инфо/ На 3 октомври китайският председател Си Дзинпин и президентът на Сингапур Тарман Шанмугаратнам си размениха поздравителни телеграми по повод 35-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Си Дзинпин подчерта, че Китай и Сингапур са приятели и важни партньори, които в продължение на 35 години развиват сътрудничество, основано на взаимно уважение, доверие и обща изгода, и носещо реални ползи за двата народа.

„Китай е готов, използвайки юбилея като възможност, да работи за задълбочаване на взаимното политическо доверие, за издигане на партньорството ни на ново ниво, за насърчаване на културния обмен. Надяваме се да подкрепяме заедно със Сингапур многостранната търговска система и основните принципи на международните отношения. Целта е по-всеобхватно и висококачествено развитие на двустранното партньорство, в името на регионалния и глобалния мир и просперитет“, заявява в телеграмата си китайският лидер.

От своя страна, президентът Тарман Шанмугаратнам припомня, че през 2023 г. отношенията между Сингапур и Китай са издигнати до ниво на всеобхватно, висококачествено и далновидно партньорство. Той отбелязва, че двете страни активно разширяват сътрудничеството си в нови сфери, в отговор на предизвикателствата и тенденциите на съвременната епоха.