/Поглед.инфо/ Бюджетните разходи на Китай тази година се очаква да достигнат рекордни равнища както по отношение на общия им размер, така и на обема на новоемитираните държавни облигации и трансферите на централното правителство към местните власти, заяви министърът на финансите Лан Фоан на пресконференция в петък.

По думите му общите разходи на страната тази година за първи път се очаква да надхвърлят 30 трилиона юана (4,35 трилиона долара), докато обемът на новоемитираните държавни облигации ще достигне рекордните 11,89 трилиона юана – най-голямото емитиране през последните години.

Общият размер на трансферите от централното правителство към местните власти се очаква тази година да достигне 10,42 трилиона юана, добави той, като подчерта, че тази мярка ще засили финансовите възможности на администрациите по места.

Министърът посочи и е, че повече средства ще бъдат насочени към ключови области и стратегически сектори на висококачественото развитие. Почти 1,3 трилиона юана бюджетни средства ще бъдат отделени тази година за развитие на науката и технологиите – увеличение от 7,1% спрямо 2025 г., а общите разходи за образование, социално осигуряване, заетост, здравеопазване и жилищна политика се очаква да надхвърлят 12,4 трилиона юана.

За стимулиране на вътрешното търсене централното правителство ще отдели тази година 100 милиарда юана за пакет от координирани фискални и финансови политики, насочени към подкрепа на частните инвестиции и увеличаване на потреблението.

Лан Фоан също така заяви, че властите ще „затегнат коланите“, за да осигурят средства за нуждите на хората. Централното правителство ще намали разходите за официални задгранични посещения, служебни автомобили и официални приеми с поне 7% тази година, а разходите за конференции и обучения ще бъдат съкратени с 10%.