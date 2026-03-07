/Поглед.инфо/ Китай поставя акцент върху подкрепата за възрастните хора чрез активно развитие на услуги за грижа в домашна среда, като в страната вече функционират близо 80 хиляди пункта за социално хранене, които обслужват над 3 милиона души ежедневно, заяви на днешна пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП министърът на гражданските дела Лу Джъюен.

Той посочи, че са осигурени 495 хиляди специализирани болнични легла за домашни условия, чрез които професионалните грижи достигат директно до нуждаещите се. Освен това са е адаптирана жилищната среда в 2,24 милиона домакинства на възрастни хора в затруднено положение, за да се гарантира тяхната безопасност при престой у дома.

През настоящата година са отпуснати субсидии за потребителски услуги на възрастни хора със средна и тежка степен на инвалидност. До момента са усвоени ваучери на обща стойност 1,72 милиарда юана, като броят на бенефициентите, възползвали се от мярката, е достигнал 892 хиляди души.