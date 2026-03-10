/Поглед.инфо/ Китай ще повиши цените на бензина и дизела на дребно от вторник, след рязкото покачване на международните цени на петрола, съобщи в понеделник Държавната комисия за развитие и реформа.

Цените на бензина и дизела ще се повишат съответно с 695 юана (около 100,5 щатски долара) и 670 юана на тон. От Комисията допълниха, че събитията в Близкия изток ще бъдат ключовият фактор, който ще повлияе на тенденциите в цените на петрола в световен мащаб в бъдеще.

Трите най-големи петролни компании в Китай – Китайската национална петролна корпорация, Китайската нефтохимическа корпорация и Китайската национална офшорна петролна корпорация и други рафинерии са получили указания да поддържат производството и да улесняват транспортирането, за да се гарантира стабилно снабдяване.

Съответните ведомства в различните региони трябва да засилят надзора и инспекциите на пазара. Те трябва да прилагат строги мерки за пресичане на дейности, които нарушават националната ценова политика, за да се гарантира пазарният ред.