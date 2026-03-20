От 1 юни Китай ще въведе преработени правила за регистрация на чуждестранни производители, изнасящи храни за страната. Те предвиждат митническите власти да изготвят и актуализират периодично каталога на внасяните хранителни продукти, подлежащи на официална препоръка за регистрация, списъка на продуктите без право на автоматично подновяване, както и обхвата на чуждестранните складови предприятия, които подлежат на регистрация.

Решенията ще се основават на анализ на редица фактори, сред които произходът на суровините, технологиите на производство и преработка, натрупаните данни за безопасността на храните, целевите потребителски групи и начините на консумация, като ще се отчитат и международните практики.

Регистрацията ще бъде валидна за пет години и ще се подновява автоматично за нов петгодишен период, освен ако не е предвидено друго.

От Главното управление на митниците заявиха на пресконференция в четвъртък, че целта на промените е едновременно да се засили контролът върху безопасността на внасяните храни и да се улесни търговията с тях.