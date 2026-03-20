/Поглед.инфо/ Властите в централната китайска провинция Хубей са провели мащабна специализирана операция, при която са разкрити 22 случая на престъпления, свързани с прекурсорни химикали за производство на фентанил, съобщи в четвъртък провинциалната Комисия за борба с наркотиците.

Операцията е започнала през декември 2025 г., като към февруари тази година са арестувани седем души, срещу още 12 са предприети принудителни наказателни мерки, един човек е задържан по административен ред, а четири компании са санкционирани.

Действията са осъществени по указания на Министерството на обществената сигурност и са насочени към пресичане на цялата верига на доставки — от производството и разпространението до съхранението и износа на тези химикали.

В един от ключовите случаи, базиран на информация от американските служби за борба с наркотиците, разследващите са разкрили схема за търговия с нови психоактивни вещества под държавен контрол, както и с прекурсори от категория II, използвани за производство на наркотици.

По данни на органите за обществена сигурност в Ухан полицията е задържала действителния собственик на компания, продавала лоразепам — психотропно вещество под държавен контрол — както и други стимулиращи вещества и прекурсори от категория II.

В рамките на операцията властите са засилили разследванията срещу незаконни дейности, свързани с прекурсори на фентанил, и са подобрили мерките за ограничаване на риска при източниците на тези химикали. Извършени са и проверки в интернет, при които са закрити над 200 уебсайта, свързани с некоректни предприятия.